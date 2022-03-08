البنك المركزي: هذا ما أنفقه السعوديون على حجز الفنادق خلال فبراير

وخلال الفترة من 6 فبراير 2022 وحتى 5 مارس 2022 قام السعوديون بأكثر من 2 مليون عملية حجز للفنادق وتحديد 2.045 مليون عملية، حيث قدر الإجمالي بـ798 مليون ريال تقريبًا موزعة كالتالي:

من 6-12 فبراير 464 ألف عملية، وقيمة إنفاق 168,531 مليون ريال، ومن 13-19 فبراير 459 ألف عملية، وقيمة إنفاق 174,808 مليون ريال، ومن 20-26 فبراير 574 ألف عملية، بقيمة إنفاق 237,394 مليون ريال، ومن 27 فبراير إلى 5 مارس 2022 548 ألف عملية بقيمة 2017,707 مليون ريال.