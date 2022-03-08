البنك المركزي: هذا ما أنفقه السعوديون على حجز الفنادق خلال فبراير

كشف البنك المركزي السعودي عن قيمة المبيعات الخاصة لمستخدمي نقاط البيع بالمملكة، والتي تخص قطاع الفنادق بأنواعها من فئة الخمس نجوم وحتى الشقق الفندقية المصنفة تحت فئة "الإيواء السياحي".
وخلال الفترة من 6 فبراير 2022 وحتى 5 مارس 2022 قام السعوديون بأكثر من 2 مليون عملية حجز للفنادق وتحديد 2.045 مليون عملية، حيث قدر الإجمالي بـ798 مليون ريال تقريبًا موزعة كالتالي:
من 6-12 فبراير 464 ألف عملية، وقيمة إنفاق 168,531 مليون ريال، ومن 13-19 فبراير 459 ألف عملية، وقيمة إنفاق 174,808 مليون ريال، ومن 20-26 فبراير 574 ألف عملية، بقيمة إنفاق 237,394 مليون ريال، ومن 27 فبراير إلى 5 مارس 2022 548 ألف عملية بقيمة 2017,707 مليون ريال.
يذكر أن شهر فبراير قد شهد إجازات متعددة لطلاب المدارس والجامعات، بالاضافة إلى موسم الرياض وغيره من الفعاليات في وقت تعد فيه ضمن مواسم الإنفاق التي يمر بها المواطن والمقيم من أكثر فترات ارتفاع الاستهلاك المحلي نسبة إلى الإقبال المتزايد على عمليات الحجز.