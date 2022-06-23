"الحميدي": السياحة التاريخية مصدر لمحتوى ثري للإعلام الجديد

وأضاف "الحميدي" أنه لعل تسجيل عددٍ من المواقع في المملكة العربية السعودية (كموقع حمى بنجران) كمواقع تراث عالمي يشجع كثيرًا منهم على ذلك، لكن مع كل هذا نجد من هؤلاء الشباب، ولاسيما مشاهير السناب، ما إن يبدأ موسم السياحة والسفر إلا وقد حزم أمتعته، وتفنن في تصوير مناطق تاريخية حول العالم قد لا تهم في بعض الأحيان المتابع العربي فضلاً عن السعودي، مع وجود كنز تاريخي وتراثي في كل مناطق المملكة كفيل بأن يثري المحتوى الذي يقدمونه، بالإضافة إلى خدمة تراثهم الوطني والمحلي وإبرازه، ولا نزال نشاهد بين الفينة والأخرى كثيرًا من الأجانب الذين يعبرون عن دهشتهم لوجود هذا الزخم التاريخي والتراثي البِكر في مختلف مناطقنا.