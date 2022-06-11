الخطيب: إطلاق التأشيرات السياحية للمقيمين في الخليج قريبًا

وأكد "الخطيب" أن هناك 64 مليون زيارة داخلية استقبلتها المملكة فيما انخفض عدد الزوار من الخارج إلى المملكة بسبب الإغلاقات ووصل إلى 5 ملايين زائر العام الماضي وفقًا "لسي ان بي سي"عربية.