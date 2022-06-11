الخطيب: إطلاق التأشيرات السياحية للمقيمين في الخليج قريبًا

كشف أحمد الخطيب وزير السياحة "أن التأشيرات السياحية التي أطلقتها المملكة في 2019 لا تزال موجودة ولا يوجد قيود محددة للقادمين للسياحة، كما سيتم إطلاق تأشيرات للمقيمين في الخليج قريبًا.
وأكد "الخطيب" أن هناك 64 مليون زيارة داخلية استقبلتها المملكة فيما انخفض عدد الزوار من الخارج إلى المملكة بسبب الإغلاقات ووصل إلى 5 ملايين زائر العام الماضي وفقًا "لسي ان بي سي"عربية.
وأشار وزير السياحة إلى أن مساهمة القطاع في خلق الوظائف بالقطاع السياحي كانت 3 % في عام 2019 ومن المستهدف الوصول إلى 10 % بحلول 2030.
وتابع: قطاع الوظائف في المملكة نما بنسبة 15 % إلى 820 ألف وظيفة بين 2019 وحتى الآن.
وقال "الخطيب" إنه من المستهدف الوصول بمساهمة القطاع في الناتج المحلي للمملكة إلى نحو 10 % بحلول 2030.
مشيرًا إلى أنه من المستهدف إنفاق أكثر من 200 مليار دولار حتى عام 2030.
وأشار الخطيب إلى الوصول إلى نسبة 3 % هي مساهمة القطاع في الناتج المحلي للمملكة عند إطلاق إستراتيجية السياحة في سبتمبر أيلول 2019.
وأضاف:80 % من المؤسسات العاملة في القطاع هي صغيرة ومتوسطة، والقطاع الخاص هو أساس إدارة وتشغيل قطاع السفر والسياحة.