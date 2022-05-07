الخطيب: المملكة تدشن محمية طبيعية مساحتها تعادل ٣% من أوروبا

ولفت وزير السياحة إلى ضعف قدرة قطاع السياحة على التصدي لآثار الظواهر الجوية الحادة والأحداث الصحية الشديدة في أعقاب جائحة كورونا؛ حيث من المتوقع أن تزداد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن قطاع السياحة بنسبة 25% بحلول عام 2030 عن مستوياتها في عام 2016؛ مما يعني أنه لا تزال هناك حاجة إلى تعزيز أنشطة العمل المناخي بشكل متواصل ودائم.