"الخطيب" يدشن برنامج "علو السياحة" لتأهيل المواهب المحلية الشابة للعمل

وأوضح وزير السياحة للمتأهلين من الخريجين الجدد أن مستقبل العمل في قطاع السياحة واعد، ويحمل المزيد من الفرص المتجددة، وأن التنمية المستدامة لأي قطاع تعتمد في جوهرها على توافُر كفاءات شابة مبدعة، مشيرًا إلى أن فرص التنمية المهنية المتاحة من خلال هذا البرنامج تُعد من بين الأفضل عالميًّا.