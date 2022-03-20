"الخليجي" الذي أحرق شقته داخل فندق بدبي ليس سعوديًا.. وهذا ما حدث

وتابع أن الشقة دُمرت إلى حد كبير، وآثار الحريق واضحة في المكان، مشيرًا إلى أنه تم التواصل مع صاحبها في ظل انتهاك قواعد وأنظمة السكن في الفندق، فأفاد بأنه شخصيًا عجز عن إخلائه رغم أن المستأجر لم يسدد الدفعة الأخيرة من الإيجار، وبالتواصل مع الفندق الذي حدثت فيه المشكلة أفاد مسؤولون بأن المتهم ليس سعوديًا، وإنما من دولة خليجية أخرى.