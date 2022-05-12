"الدرج المشتعل" للخطوط يمنحها جائزة أفضل جناح في سوق السفر العربي

تميز جناح الخطوط السعودية بتصميمه المستقبلي المدهش من بين 1500 شركة عارضة في سوق السفر العربي 2022 في دبي؛ حيث فازت الخطوط السعودية بجائزتي أفضل تصميم جناح وأفضل جناح بتصويت الجمهور خلال المعرض ضمن جوائز بيست ستاند الشهيرة.
وتميز جناح الخطوط السعودية المكون من ثلاثة طوابق بدرج ساحر، وأطلق عليه "المشتعل"، وغامر باستخدام ألوان زاهية وعناصر تصميم مستقبلية، في حين حاز جناح أبو ظبي على إشادة عالية وحظي بإعجاب الجميع في هذه الفئة؛ نظرًا لتصميمه الرائع والمميز.
وتضمنت لجنة التحكيم بالنسبة لفئة أفضل تصميم جناح في المعرض، كلًّا من: مات جيبسون الرئيس التنفيذي لشركة Up Think، وأندرو وينجروف مدير مجموعة موتيفيت ميديا جروب، وجو مورتيمر محرر وجهات أخبار العالم، وفيليب وولنر مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة أبحاث الضيافة العالمية "|إس تي آر" وبول جونسون محرر مدونة لاكشري ترافيل؛ حيث ركزت معايير جائزة أفضل تصميم جناح على تحديد الجناح الذي يتمتّع بتصميم إبداعي ويحقق أفضل استخدام للمساحة المتاحة، كما يجب أن تبدو الأجنحة جذابة ولافتة للانتباه من منظور الزائر، ولها حضور مميز في القاعات وتستقطب عددًا كبيرًا من زوار المعرض.
وقد حازت جميرا إنترناشيونال على جائزة أفضل جناح لممارسة الأعمال التجارية عن تصميمها الجذاب والرائع من الناحية الجمالية الذي تضمن بيئة مزدحمة ومحفزة للشبكات والأعمال التجارية، كما تضمنت قائمة الوصيفين في هذه الفئة كلًّا من: الخطوط الجوية التركية ورأس الخيمة والموسى؛ نظرًا لاستخدامهم الإبداعي للتكنولوجيا والتركيبات لأجنحتهم.
كما فازت دائرة الثقافة والسياحة - أبو ظبي بجائزة الجناح المتميّز في المعرض تبعًا لقدرته على جذب واستقطاب الحضور وزوار المعرض، في حين حظيت أجنحة دبي للسياحة وهيئة السياحة السعودية ومجموعة إعمار للضيافة، بإشادة كبيرة في هذه الفئة.
وقد تم منح جائزة أفضل جناح جديد إلى شركة إشراق للضيافة التي ظهرت لأول مرة في المعرض هذا العام؛ لتصميمه الخشبي الذي يذكّرنا بالمناظر الطبيعية الصحراوية، بينما فازت شركة TBS / Vbooking بجائزة أفضل جناح في فعالية ترافيل تك، التي تسلط الضوء على أهمية التكنولوجيا للصناعة، وتكريم العارضين بالتزامن مع التركيز على التكنولوجيا؛ نظرًا لتصميمه المبتكر الذي أثار إعجاب لجنة التحكيم من خلال قيامهم بتجربة غامرة عبر عالم ميتافيرس الافتراضي.
إلى ذلك ضمنت قائمة الفائزين بفئات الجوائز لهذا العام جائزة أفضل تصميم جناح: الخطوط السعودية، وجائزة أفضل جناح بتصويت الجمهور: الخطوط السعودية، وجائزة أفضل جناح لممارسة الأعمال التجارية: جميرا إنترناشيونال، وجائزة الجناح المتميز: دائرة الثقافة والسياحة -أبو ظبي، وجائزة أفضل جناح جديد: شركة إشراق للضيافة، وجائزة أفضل جناح في فعالية ترافيل تك: شركة TBS / Vbooking.