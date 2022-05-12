"الدرج المشتعل" للخطوط يمنحها جائزة أفضل جناح في سوق السفر العربي

وتضمنت لجنة التحكيم بالنسبة لفئة أفضل تصميم جناح في المعرض، كلًّا من: مات جيبسون الرئيس التنفيذي لشركة Up Think، وأندرو وينجروف مدير مجموعة موتيفيت ميديا جروب، وجو مورتيمر محرر وجهات أخبار العالم، وفيليب وولنر مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة أبحاث الضيافة العالمية "|إس تي آر" وبول جونسون محرر مدونة لاكشري ترافيل؛ حيث ركزت معايير جائزة أفضل تصميم جناح على تحديد الجناح الذي يتمتّع بتصميم إبداعي ويحقق أفضل استخدام للمساحة المتاحة، كما يجب أن تبدو الأجنحة جذابة ولافتة للانتباه من منظور الزائر، ولها حضور مميز في القاعات وتستقطب عددًا كبيرًا من زوار المعرض.