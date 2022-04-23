الرياض تستضيف منتدى الاتحاد الألماني للسياحة.. الأكبر في أوروبا

وأوضح المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية أنه خلال المنتدى سوف يمكن لوكالات السفر ومنظمي الرحلات الألمان أن يروا بأنفسهم الوجهات السياحية في المملكة لمدة سبعة أيام من خلال برنامج متنوع في ثلاث مجموعات، يستكشف المشاركون فيه مدنًا ومعالم مختلفة في المملكة، من البحر الأحمر إلى العلا وتبوك إلى العاصمة الرياض وجدة.