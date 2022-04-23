الرياض تستضيف منتدى الاتحاد الألماني للسياحة.. الأكبر في أوروبا

كشف سعيد البطوطى أستاذ الاقتصاد الدولي الكلي واقتصاديات السياحة بجامعة فرانكفورت بألمانيا، والمستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية، وعضو مجلس إدارة الاتحاد الألماني للسياحة، عن تنظيم الاتحاد، بالتعاون مع مجلة ترافل توك العالمية، أول منتدى سياحي في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 21 حتى 27 مايو 2022 تحت شعار "السعودية– أهلاً بكم في العربية بالتعاون مع المكتب السياحي السعودي بألمانيا".
وأكد "البطوطي" أن المملكة العربية السعودية تسير بقوة نحو السياحة بطريقة لا مثيل لها، وتستثمر المليارات في مشروعات سياحية ضخمة، وتستهدف 100 مليون زيارة بحلول عام 2030.
وأوضح المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية أنه خلال المنتدى سوف يمكن لوكالات السفر ومنظمي الرحلات الألمان أن يروا بأنفسهم الوجهات السياحية في المملكة لمدة سبعة أيام من خلال برنامج متنوع في ثلاث مجموعات، يستكشف المشاركون فيه مدنًا ومعالم مختلفة في المملكة، من البحر الأحمر إلى العلا وتبوك إلى العاصمة الرياض وجدة.
وأشار عضو مجلس إدارة الاتحاد الألماني للسياحة إلى أنه من المقرر في يوم 26 مايو أن يجتمع الجميع في مؤتمر بالعاصمة الرياض يلقي خلاله مسؤولو السياحة السعوديون وممثلو شركات الطيران والفنادق وكذلك منظمو الرحلات، محاضرات ويعقدون ورش عمل لمناقشة وجهات النظر وإمكانات التعاون والإمكانات السياحية في البلاد.