الزينة وطلاء المنازل والزغاريد وقرع الطبول.. أغرب ما تفعله الشعوب في أول ليلة من رمضان

ومن أغرب عادات الشعوب في رمضان على الإطلاق تلك التي تقوم بها مدينة بيشاور الباكستانية التي تشتهر بإقامتها حفل عرس، يتجمع فيه كل الأطفال الذين يقومون بالصوم لأول مرة؛ لتشجيعهم على الاستمرار. والعادة الأكثر غرابة هي مسابقة "حرب البيض المسلوق"، التي لا بد أن تقام على مدار شهر رمضان. وهي لعبة تبدأ في المساء، وتنتهي عند موعد السحور، وتعتمد قوانينها على إمساك أحد المتسابقين الشباب بيضة مسلوقة، ويضرب بها الأخرى التي في يد خصمه بهدف كسرها؛ حتى يتأهل للمرحلة التالية.