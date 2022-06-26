السعودية تستحوذ على أكثر المشروعات الأجنبية بالشرق الأوسط.. و"السياحة" في المقدمة

تصدرت السعودية دول الشرق الأوسط كأهم وجهة محلية للمشاريع الأجنبية في المنطقة من حيث التكلفة الاستثمارية بقيمة 9.3 مليار دولار في عام 2021.
وارتفع عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة العربية 37% في 2021 على أساس سنوي؛ ليصل إلى 862 مشروعًا، بتكلفة استثمارية قدرها 32.8 مليار دولار، بزيادة 1% على 2020.
وجاءت دول غرب أوروبا في مقدمة المستثمرين في المنطقة لعام 2021، بقيادة المملكة المتحدة التي أسهمت بنحو 7.5% من القيمة، فيما كانت السعودية أهم وجهة للمشاريع الأجنبية في المنطقة من حيث التكلفة الاستثمارية بقيمة 9.3 مليار دولار، وفقًا لـ"رويترز".
وكشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في تقريرها السنوي لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2022 عن أن وضع الدول العربية في أغلبية المؤشرات الدولية ذات الصلة بمناخ الاستثمار تحسَّن في 2021.
ولفت التقرير إلى أن العدد الإجمالي لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة العربية ارتفع خلال الفترة بين عامَي 2003 و2021 إلى 1443 مشروعًا بتكلفة استثمارية تقدَّر بنحو 1.3 تريليون دولار، وفَّرت ما يقرب من مليونَي فرصة عمل.
وتوقع عبدالله أحمد الصبيح، المدير العام للمؤسسة، استمرار النمو في 2022، ولاسيما بعد ارتفاع قيمة المشاريع الأجنبية الواردة للمنطقة 86%؛ لتبلغ 21 مليار دولار خلال الثلث الأول من 2022، مقارنة بالفترة نفسها من 2021 مع تصدر المشروعات السياحية. ويتفوق حجم الاقتصاد العربي في 2021 على ثامن أكبر اقتصاد في العالم، وهو الاقتصاد الإيطالي البالغ ناتجه المحلي 2.1 تريليون دولار، فيما يأتي أقل من سابع أكبر اقتصاد في العالم، وهو الاقتصاد الفرنسي، البالغ ناتجه 2.94 تريليون دولار.