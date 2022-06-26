السعودية تستحوذ على أكثر المشروعات الأجنبية بالشرق الأوسط.. و"السياحة" في المقدمة

وتوقع عبدالله أحمد الصبيح، المدير العام للمؤسسة، استمرار النمو في 2022، ولاسيما بعد ارتفاع قيمة المشاريع الأجنبية الواردة للمنطقة 86%؛ لتبلغ 21 مليار دولار خلال الثلث الأول من 2022، مقارنة بالفترة نفسها من 2021 مع تصدر المشروعات السياحية. ويتفوق حجم الاقتصاد العربي في 2021 على ثامن أكبر اقتصاد في العالم، وهو الاقتصاد الإيطالي البالغ ناتجه المحلي 2.1 تريليون دولار، فيما يأتي أقل من سابع أكبر اقتصاد في العالم، وهو الاقتصاد الفرنسي، البالغ ناتجه 2.94 تريليون دولار.