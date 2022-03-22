السعوديون ينفقون مليارات الريالات في الرحلات الخارجية في عام 2022.. تعرف على الأرقام

كشف البحث الذي أجرته شركة كوليرز إنترناشونال للاستشارات، بأن الرحلات الخارجية من المملكة ستنمو إلى 75 ألف رحلة في عام 2022، ومن المتوقع أن تزداد الرحلات السياحية المغادرة إلى الخارج على المدى الطويل؛ لتصل إلى 263 ألف رحلة في عام 2025، على الرغم من أن هذا الرقم سيظل أقل بكثير من الذروة المسجلة في عام 2019 والتي بلغت 750 ألف رحلة.