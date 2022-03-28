"السياحة السعودية" تشارك في اجتماعات "لجنة الشرق الأوسط" بالقاهرة

وتستضيف مصر، ممثلة في وزارة السياحة والآثار، اليوم الاثنين الموافق 28 مارس، ولمدة يومَيْن، الاجتماع الـ 48 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية، الذي يُعقد برئاسة مصر، بمشاركة زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية.