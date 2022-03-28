"السياحة السعودية" تشارك في اجتماعات "لجنة الشرق الأوسط" بالقاهرة

اجتمعت لجنة الشرق الأوسط لمنظمة السياحة العالمية التي تضم المملكة العربية السعودية بجانب 13 دولة أخرى، وتعتبر واحدة من ست لجان إقليمية لمنظمة السياحة العالمية، وتضم كلاً من: إفريقيا - الأمريكتَين - شرق آسيا والمحيط الهادئ – أوروبا - جنوب آسيا - الشرق الأوسط.
وتستضيف مصر، ممثلة في وزارة السياحة والآثار، اليوم الاثنين الموافق 28 مارس، ولمدة يومَيْن، الاجتماع الـ 48 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية، الذي يُعقد برئاسة مصر، بمشاركة زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية.
وفازت مصر برئاسة هذه اللجنة لمدة عامَيْن 2022 و2023، وباستضافة دورة العام الحالي، وذلك خلال الانتخابات التي أُجريت أثناء انعقاد الاجتماع الـ47 لها في مايو الماضي بمدينة الرياض بالمملكة.