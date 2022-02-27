العاصمة المقدسة الأولى في إنشاء الفنادق

كشفت نتائج دراسة بحثية لمعرض سوق السفر العربي، تخصيص وعدد الغرف الفندقية ومعدل نموها لعام 2022 في المدن الخليجية. وتصدرت العاصمة المقدسة الترتيب كالتالي:

- مكة المكرمة 76%

- الدوحة 76%

- الرياض 66%

- المدينة المنورة 60%

- مسقط 59٪

- دبي 26٪

وأكدت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط، الذي سيُعقد في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 9 إلى 12 مايو 2022، أن نمو عدد من الوجهات الخليجية بمعدل ستة أضعاف المعدل العالمي، بالتزامن مع بلوغ المتوسط العالمي 12‎%‎.

وأضافت "كورتيس" قائلة: ستشجع هذه الأرقام -إلى جانب التخفيف المستمر من قيود السفر- بلا شك، متخصصي السفر في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجها؛ لذا نتوقع زيادة كبيرة في عدد المشاركين في النسخة الحية لمعرض سوق السفر العربي لهذا العام، وخاصة المملكة العربية السعودية وقطر وعمان والإمارات العربية المتحدة.

ووفقًا للتقرير؛ فإن هناك ما يقرب من 2.5 مليون غرفة فندقية قيد التعاقد حاليًا في جميع أنحاء العالم، وجاءت على الترتيب كالتالي:

- السعودية 80 ألف غرفة فندقية

- الإمارات العربية المتحدة 50 ألف غرفة فندقية

- الدوحة 23 ألف غرفة فندقية

وفي هذا الإطار علقت "كورتيس" قائلة: في حين أن الأرقام الفعلية قد لا تبدو مهمة بشكل خاص بالمقارنة مع المعدل العالمي للغرف الفندقية؛ فإن النمو فوق العرض الحالي، مذهل، ويؤكد استراتيجية الحكومة لتنويع اقتصاداتها بعيدًا عن عائدات النفط والغاز، وثقتها في نمو السياحة في جميع أنحاء المنطقة.