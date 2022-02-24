الغزو الروسي يُفقد مصر ودبي وتونس مئات الآلاف من السياح الروس والأوكرانيين

بدأت العديد من شركات الطيران العالمية في إلغاء الرحلات إلى أوكرانيا، وأعلنت خطوط لوفتهانزا الألمانية عن تعليق رحلاتها إلى أوكرانيا وحذت حذوها شركات أوروبية أخرى مثل كي إل إم وغيرها بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، ومع إغلاق مطارات دنيبرو وخاركيف وزابوريتشا في أوكرانيا أمام الملاحة الجوية.

وتعد مصر والإمارات وتونس أكثر دول عربية تستقبل السياح الروس والأوكرانيين، وتستقبل مصر سنويًا مئات الآلاف من السياح الروس والأوكرانيين، وكذلك دبي وتونس، وقبل شهر فبراير ومع بوادر الأزمة بين روسيا وأوكرانيا أُلغيت آلاف الرحلات التي كانت مقررة إلى تلك الدول بسبب الخوف من حدوث غزو عسكري، وقد حدث الغزو صباح اليوم الخميس 24 فبراير 2022.

وبحسب إلهامي الزيات رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية السابق ووكيل شركة الطيران الأوكرانية في مصر فإن شركة الطيران الأوكرانية أوقفت رحلاتها إلى مصر خلال فبراير الحالي، وأكد مسؤولون في مصر أن الفنادق في شرم الشيخ والغردقة تشهد تراجعًا كبيرًا في أعداد السياح الأوكرانيين، ويحاول الموجود منهم العودة إلى بلاده، وأما تونس فتعتبر روسيا وأوكرانيا من أهم الأسواق المصدرة للسياح لتونس، وقد أوقف الطيران الأوكراني عشرات الرحلات إلى مطار قرطاج، وكذلك إلى مطار دبي، وتم رصد هبوط حاد في إشغالات الفنادق في شرم الشيخ بمصر والحمامات وجربة بتونس بالمقارنة بشهر يناير 2022.

كما أعلن المدير التنفيذي لشركة "تيز تور"، وهي الوكيل السياحي للشركات الروسية الأوكرانية أن السياح الأوكرانيين المتواجدين في مصر عادوا مجددًا إلى الفنادق في المنتجعات السياحية بسبب إلغاء الرحلات من وإلى أوكرانيا.