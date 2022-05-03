الفرحة والألعاب النارية تزين ليلة العيد في 6 وجهات سياحية سعودية

عاشت عديد من الوجهات السياحية في السعودية والتي تمتلك كثيراً من المعالم السياحية ليلة العيد بعشرات الفعاليات والألعاب النارية ابتهاجاً بحلول الفطر المبارك.
مكة المكرمة التي يقصدها ملايين المسلمين من كافة أصقاع الأرض لزيارة الحرم الشريف وأداء العمرة جذبت عشرات الآلاف من المواطنين لحضور صلاة العيد ومشاهدة المعايدات السعودية.
وهي العاصمة وأكبر المدن وتعتبر من أكثر مدن السعودية توسعاً ونمواً تتميز برمالها الذهبية والمراكز التجارية والمالية ويظهر فيها التطور العمراني وتضم المدينة الكثير من المطاعم التي تقدم أشهى أصناف المأكولات بالإضافة إلى كونها تحتضن الكثير من الأماكن السياحية والترفيهية.
بدا موسم جدة المليء بعشرات الفعاليات وتعتبر مدينة جدة من أجمل مدن السعودية وتلقب بعروس البحر الأحمر في السعودية وتعد العاصمة الاقتصادية والسياحية في المملكة وتمتلك أكبر ميناء بحري على البحر الأحمر. وتشتهر المدينة بأبراجها وكثرة ناطحات السحاب فيها كما أنها تذخر بالعديد من الأماكن السياحية التاريخية والحديثة.
وتعد الدمام واحدة من أجمل مدن السعودية وهي الميناء الرئيسي على البحر في المنطقة الشرقية حيث تطل على الخليج العربي من ثلاث جهات وتمتاز بمناخها المعتدل طوال العام.
وتتمتع الدمام بشواطئ ساحرة وتضم أسواقاً مميزة تشتمل على المجمعات الفخمة والأسواق الشعبية بالإضافة إلى المنتزهات وأماكن الترفيه والأماكن السياحية المتنوعة.
تعتبر الطائف من أهم وجهات السياحة في السعودية وتشتهر بمناخها المعتدل وطبيعتها ومنتزهاتها الخضراء وتعتبر مصيفاً يجتذب الزوّار من المدن المجاورة والبلدان المجاورة أيضاً.
وتعتبر مدينة الخبر من أهم المناطق السياحية في السعودية وذلك لغناها بالمناظر الطبيعية الخلابة وأهمها الخليج العربي، تضم المدينة العديد من الأماكن السياحية وتنتشر فيها مجموعة من الفنادق الراقية والمنتجعات الفخمة التي توفر كل مقوّمات الاسترخاء لضيوفها.
مدينة ينبع من أهم مدن السياحة في السعودية ، تعد ينبع من مناطق الجذب السياحية المهمة، وتتميز السياحة في ينبع بالأماكن الأثرية والشواطئ الذهبية الرملية والكورنيشات الموزعة على طول شواطئ ينبع .