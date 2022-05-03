الفرحة والألعاب النارية تزين ليلة العيد في 6 وجهات سياحية سعودية

بدا موسم جدة المليء بعشرات الفعاليات وتعتبر مدينة جدة من أجمل مدن السعودية وتلقب بعروس البحر الأحمر في السعودية وتعد العاصمة الاقتصادية والسياحية في المملكة وتمتلك أكبر ميناء بحري على البحر الأحمر. وتشتهر المدينة بأبراجها وكثرة ناطحات السحاب فيها كما أنها تذخر بالعديد من الأماكن السياحية التاريخية والحديثة.