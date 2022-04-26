"المركزي": المواطنون حجزوا فنادق بأكثر من مليار ريال في أبريل

كشف البنك المركزي السعودي عن قيمة المبيعات الخاصة لمستخدمي نقاط البيع بالمملكة والتي تخص قطاع الفنادق بأنواعها من فئة الخمس نجوم وحتى الشقق الفندقية المصنفة تحت فئة "الإيواء السياحي".
وخلال الفترة من 27 مارس 2022 وحتى 23 أبريل 2022 قام السعوديون بأكثر من 1.9 مليون عملية حجز للفنادق، وتحديدًا 1.906 مليون عملية، حيث قدر إجمالي القيمة 1.147.409 مليار ريال تقريبًا.
وجاءت التقديرات والإحصاءات موزعة كالتالي: من 27 مارس إلى 2 أبريل 558 ألف عملية، وقيمة إنفاق 248,490 مليون ريال، ومن 3-9 أبريل 393 ألف عملية، وقيمة إنفاق 253.422 مليون ريال، ومن 10-16 أبريل 471 ألف عملية، بقيمة إنفاق 302.368 مليون ريال، ومن 17-23 أبريل 484 ألف عملية بقيمة 343.129 مليون ريال.
ويكشف التقرير المالي للبنك المركز السعودي أن إنفاق السعوديين والمقيمين على حجز الفنادق يقارب 40 مليون ريال يوميًا وبعدد عمليات حجز الغرف الفندقية أو الشقق يقدر 63 ألف عملية حجز يوميًا بأجمالي 1.906 مليون عملية خلال شهر أبريل الجاري.