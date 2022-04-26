"المركزي": المواطنون حجزوا فنادق بأكثر من مليار ريال في أبريل

وجاءت التقديرات والإحصاءات موزعة كالتالي: من 27 مارس إلى 2 أبريل 558 ألف عملية، وقيمة إنفاق 248,490 مليون ريال، ومن 3-9 أبريل 393 ألف عملية، وقيمة إنفاق 253.422 مليون ريال، ومن 10-16 أبريل 471 ألف عملية، بقيمة إنفاق 302.368 مليون ريال، ومن 17-23 أبريل 484 ألف عملية بقيمة 343.129 مليون ريال.