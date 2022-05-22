المملكة تثير "فضول العالم" بـ 29 دولة في افتتاح معرض الرياض للسفر

افتتحت اليوم الدورة الثانية عشرة لمعرض الرياض الدولي للسياحة والسفر الذي يقام في مركز معارض الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بطريق عثمان بن عفان.
وشارك في المعرض هذا العام والذي جاء تحت شعار “عالم جديد” ٢٩ دولة و٥٧ جناحًا متخصصًا و١٠٥ جهات مشاركة، منها سياحة العلا وطيران ناس وهيئة أذربيجان السياحية وهيئة سياحة المالديف وسيشل وجمهورية التشيك وهيئة سياحة سراييفو وهيئة تنشيط السياحة بالأردن وجنوب أفريقيا ومالطا وكوريا الجنوبية، كما تشارك دول جديدة لأول مرة وهي تنزانيا وطاجكستان ومالطا.
وأكد مدير جمعية الرحالة السعوديين - إحدى رعاة المعرض-، طلال الحربي أن معرض الرياض للسفر في دورته الحالية 2022 يشدد على أهمية صناعة السفر، حيث تتواصل مواجهة تحديات جائحة كوفيد-19.
وأضاف الحربي أن انتعاش صناعة السياحة السعودية بشكل جيد للغاية نتيجة للدعم السخي من سيدي خادم الحرمين الشريفين، لذلك فقد شهدنا ارتفاعًا واضحًا في المشاركة من الدول والهيئات السياحية.
من جهته قال مدير عام شركة أساس منظمة المعرض بندر القريني إن معرض الرياض الدولي للسفر يعد فرصة مثالية للمتخصصين في السياحة حول أحدث الاتجاهات التي تساعد الصناعة على التعافي والانتعاش والازدهار بالنسبة للوجهات الداخلية السعودية أو حتى الخارجية التي يقبل عليها السائح السعودي، ومن الأجدر أن نعرض للمواطنين والمقيمين أبرز إحداثيات السياحة والسفر قبل إجازة نهاية العام.