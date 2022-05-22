المملكة تثير "فضول العالم" بـ 29 دولة في افتتاح معرض الرياض للسفر

من جهته قال مدير عام شركة أساس منظمة المعرض بندر القريني إن معرض الرياض الدولي للسفر يعد فرصة مثالية للمتخصصين في السياحة حول أحدث الاتجاهات التي تساعد الصناعة على التعافي والانتعاش والازدهار بالنسبة للوجهات الداخلية السعودية أو حتى الخارجية التي يقبل عليها السائح السعودي، ومن الأجدر أن نعرض للمواطنين والمقيمين أبرز إحداثيات السياحة والسفر قبل إجازة نهاية العام.