المملكة تستضيف 35 دولة في تنفيذي السياحة العالمية وهذا ما تمت مناقشته

من جهته قال المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية الدكتور سعيد البطوطي: إن الاجتماع ثري ببنود المناقشات بين الأعضاء، وتتركز المناقشات على عدد من البنود؛ منها بیان الرئیس وتقریر الأمین العام والاتجاھات الراھنة للسیاحة الدولیة، وتنفيذ برنامج العمل العام وتقرير عن الوضع المالي للمنظمة وتقریر الموارد البشریة.