المملكة تستضيف 35 دولة في تنفيذي السياحة العالمية وهذا ما تمت مناقشته

تستضيف المملكة العربية السعودية ولأول مرة اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية التي بدأت أعمالها في جدة اليوم 7 يونيو 2022 في فندقَي الريتزكارلتون وشانغريلا.
وتعمل المملكة على المساهمة في مبادرات المنظمة ذات الصلة بدعم فرص نمو حركة السياحة والسفر حول العالم، ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، إضافة إلى تعزيز الأثر الاقتصادي للسياحة وزيادة التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال، وتعزز من مكانتها على الخارطة السياحية العالمية.
من جهته قال المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية الدكتور سعيد البطوطي: إن الاجتماع ثري ببنود المناقشات بين الأعضاء، وتتركز المناقشات على عدد من البنود؛ منها بیان الرئیس وتقریر الأمین العام والاتجاھات الراھنة للسیاحة الدولیة، وتنفيذ برنامج العمل العام وتقرير عن الوضع المالي للمنظمة وتقریر الموارد البشریة.
كما تتضمن البنود عرض الأمن العام لمنظمة السياحة العالمية لاقتراح إنشاء فرقة عمل للاھتمام بإعادة تصميم القرار "للمستقبل السیاحة وعرض المكاتب الإقلیمیة لمنظمة السياحة العالمیة، وتقرير عن الوضع الراھن لمكتب منظمة السياحة العالمية الإقليمي في الریاض، المملكة العربیة السعودیة، وعرض الإطار القانوني والتشغيلي لإنشاء مكاتب إقلیمیة لمنظمة السياحة العالمية.
ويشارك في الدورة 116 لاجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية وزراء السياحة من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى ممثلين رفيعي المستوى للمنظمات الدولية لأكثر من 35 دولة.