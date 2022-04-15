"المهيري": "الاتحاد" تعتزم زيادة عدد الرحلات الجوية للسعودية لتصل إلى 52 رحلة أسبوعية

ذكرت نائب الرئيس للمبيعات المتحدث الرسمي للاتحاد للطيران، فاطمة المهيري، أن "الاتحاد للطيران" أطلقت أولى طائراتها من طراز إيرباص A350 من أبوظبي إلى باريس يوم 31 مارس من العام الجاري؛ لتكون بذلك أول طائرة من هذا الطراز يتم تشغليها في الإمارات العربية المتحدة. وتتسم هذه الطائرة بالكثير من المميزات؛ إذ تستوعب حتى 400 مقعد، كما أنها تشكل خيارًا مثاليًّا للرحلات الطويلة والقصيرة ومتوسطة المدى؛ إذ يمكنها أن تقطع نحو 16 ألف كيلومتر في الرحلة الواحدة، وتحظى بمستوى ضغط أقل داخل الطائرة بفضل المواد المصنوع منها بدن الطائرة؛ بما يوفر شعورًا بالنشاط والحيوية أثناء الهبوط وبعد الرحلة.