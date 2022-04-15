"المهيري": "الاتحاد" تعتزم زيادة عدد الرحلات الجوية للسعودية لتصل إلى 52 رحلة أسبوعية

ذكرت نائب الرئيس للمبيعات المتحدث الرسمي للاتحاد للطيران، فاطمة المهيري، أن "الاتحاد للطيران" أطلقت أولى طائراتها من طراز إيرباص A350 من أبوظبي إلى باريس يوم 31 مارس من العام الجاري؛ لتكون بذلك أول طائرة من هذا الطراز يتم تشغليها في الإمارات العربية المتحدة. وتتسم هذه الطائرة بالكثير من المميزات؛ إذ تستوعب حتى 400 مقعد، كما أنها تشكل خيارًا مثاليًّا للرحلات الطويلة والقصيرة ومتوسطة المدى؛ إذ يمكنها أن تقطع نحو 16 ألف كيلومتر في الرحلة الواحدة، وتحظى بمستوى ضغط أقل داخل الطائرة بفضل المواد المصنوع منها بدن الطائرة؛ بما يوفر شعورًا بالنشاط والحيوية أثناء الهبوط وبعد الرحلة.
وقالت: "قمنا باستئناف رحلاتنا إلى المدينة المنورة بواقع ثلاث رحلات أسبوعية؛ وذلك لتعزيز رحلات الربط مع وجهاتنا في شرق آسيا، التي توفر سهولة أكبر للمعتمرين. ونقوم حاليًا بتشغيل رحلاتنا إلى ثلاث وجهات في السعودية، هي: الرياض وجدة والدمام. ونعتزم زيادة عدد الرحلات إلى وجهاتنا في السعودية من 42 رحلة أسبوعية إلى 52 رحلة أسبوعية في التاريخ نفسه".
وأكدت أن "السعودية تمثل واحدة من أهم الأسواق بالنسبة للاتحاد للطيران، سواء على مستوى الرحلات المباشرة، أو رحلات الربط. وتلعب الناقلة الوطنية لدولة الإمارات دورًا فاعلاً في ترسيخ العلاقات الطيبة، والروابط القوية التي تجمع بين البلدين. ونتطلع إلى الترحيب بضيوفنا الكرام على متن طائراتنا، والاستمتاع بالضيافة العربية، والتعرف على متن رحلاتنا، وتجربة الخدمات والمنتجات المتميزة التي تقدمها الاتحاد للطيران في مختلف نقاط الرحلة".