"النقل" تسمح بإصدار تصريح إبحار اليخوت عبر عدد من المراسي التجارية

كشفت الهيئة العامة للنقل عن السماح بإصدار تصريح إبحار اليخوت من خلال بعض المراسي التجارية عبر منصتها الرسمية على موقع "تويتر".
وتأتي هذه المبادرة بهدف تطوير وتسهيل إجراءات الرحلات البحرية لليخوت في المياه الإقليمية للمملكة بما يضمن دعم التنمية السياحية وقطاع السياحة البحرية المحلية، وتعزيز فرص العمل والاستثمار في قطاع اليخوت أحد أهم أنشطة النقل الواعدة وذات القيمة المضافة للناتج المحلي الإجمالي.
ووفقاً لتقرير قطاع تأجير اليخوت العالمي "2020-2027" الصادر عن "ألايد ماركت ريسيرتش" من المتوقع أن يسجل معدل نمو سنوي مركب قدره 15% بقيمة تصل حتى 28 مليار دولار، أي ما يقارب ضعف قيمته في عام 2015 والبالغة 15 مليار دولار، مما يدفع إلى زيادة السياحة الفاخرة وهي المرتفعة التكاليف في المراسي البحرية بالمملكة.
وجاء ارتفاع الطلب على تأجير اليخوت المزودة بوسائل الراحة الفاخرة والأداء المثالي مدفوعاً بالطلب المتنامي على هذه الخدمات في قطاعي العطلات والشركات.
وترافق هذا التوجه زيادة في الطلب على السفن الفاخرة، حيث أشار تقرير "سوبر يخت جروب" إلى ارتفاع مبيعات السفن الفاخرة التي يزيد طولها عن 30 متراً، بنسبة 8% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.