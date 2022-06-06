"النقل" تسمح بإصدار تصريح إبحار اليخوت عبر عدد من المراسي التجارية

وترافق هذا التوجه زيادة في الطلب على السفن الفاخرة، حيث أشار تقرير "سوبر يخت جروب" إلى ارتفاع مبيعات السفن الفاخرة التي يزيد طولها عن 30 متراً، بنسبة 8% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.