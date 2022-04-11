الولايات المتحدة تُقرِّر رفع السعودية من قوائم الدول المحظور السفر إليها

وفي الأسابيع القليلة الماضية خفَّفت المراكز مستوى توصيات السفر إلى عدد من البلدان حول العالم مع انحسار جائحة كوفيد-19. كما خفضت مستوى التوصيات إلى "المستوى 1" لكل من "بنجلادش والفلبين وسانت كيتس ونيفيس" من "المستوى 2: متوسط".