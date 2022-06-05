اليابان تفتح أبوابها للسعوديين… إلغاء الحجر والفحص والكمامة من هذا التاريخ

أعلنت الحكومة اليابانية إلغاء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا في المطار لجميع الوافدين بدءًا من أول يونيو 2022

وقسمت اليابان الدول إلى ثلاثة نطاقات مصنفة حسب درجة الخطورة، وهي المجموعة الزرقاء منخفضة الخطورة ولا داعي إلى إجراء الاختبارات أو الحجر الصحي الذاتي عند الوصول، والمجموعة الصفراء ذات الخطورة المتوسطة تلغى هذه الإجراءات إذا كانوا قد تلقوا ثلاث جرعات من التطعيم، وأخيرًا المجمُوعة الحمراء، وهي المجموعة عالية الخطورة.

وتضم الدول ذات النطاق الأزرق: "منخفضة الخطورة أفغانستان، الجزائر، الأرجنتين، أرمينيا، أستراليا، النمسا، أذربيجان، البحرين، بنغلاديش، بلجيكا، بنين، بوليفيا، البوسنة والهرسك، البرازيل، بريطانيا، بلغاريا، كمبوديا، الكاميرون، كندا، تشيلي، الصين، كولومبيا، كوستاريكا، كوت ديفوار، كرواتيا، جمهورية التشيك، الدنمارك، جيبوتي، جمهورية الدومينيكان، إكوادور، السلفادور، إستونيا، إثيوبيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، غانا، اليونان، غواتيمالا، هونغ كونغ، المجر، أيسلندا، إندونيسيا، إيران، العراق، أيرلندا، إيطاليا، جامايكا، الأردن، كينيا، قيرغيزستان، لاوس، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مدغشقر، ملاوي، ماليزيا، المكسيك، موناكو، منغوليا، الجبل الأسود، المغرب، موزمبيق، ميانمار، هولندا، نيوزيلندا، نيجيريا، النرويج، بالاو، بنما، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، الفلبين، بولندا، قطر، جمهورية كوريا، رومانيا، روسيا، رواندا، صربيا، سنغافورة، سلوفاكيا، سلوفينيا، جنوب إفريقيا، جنوب السودان، إسبانيا، السويد، سويسرا، تايوان، تنزانيا، تايلاند، تيمور الشرقية، أوغندا، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، زامبيا.

فيما تضم الدول ذات النطاق الأصفر "متوسطة الخطورة" أندورا، أنغولا، أنتيغوا وبربودا جزر البهاما، بربادوس، بيلاروسيا، بليز، بوتان، بوتسوانا، بروناي، بوركينا فاسو، بوروندي، الرأس الأخضر، جمهورية إفريقيا الوسطى، تشاد، جزر القمر، جزيرة كوك، كوبا، قبرص، جمهورية الكونغو الديمقراطية، دومينيكا، مصر، غينيا الاستوائية، إريتريا، إيسواتيني، ولايات ميكرونيزيا الموحدة، الجابون، غامبيا، جورجيا، غرينادا، غينيا، غينيا بيساو، غيانا، هايتي، هندوراس، الهند، كازاخستان، كيريباتي، كوسوفو، الكويت، لبنان، ليسوتو، ليبيريا، ليبيا، ليختنشتاين، ماكاو، المالديف، مالي، مالطا، جزر مارشال، موريتانيا، موريشيوس، مولدوفا، ناميبيا، ناورو، نيبال، نيكاراغوا، النيجر، نيوي، كوريا الشمالية، مقدونيا الشمالية، عمان، فلسطين، بيرو، البرتغال، جمهورية الكونغو، سانت كريستوفر ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، ساموا، سان مارينو، ساو تومي وبرينسيبي، المملكة العربية السعودية، السنغال، سيشيل، سليمان، الصومال، سريلانكا، السودان، سورينام، سوريا، طاجيكستان، توغو ، تونغا ، ترينيداد وتوباغو، تونس، تركيا، تركمانستان، توفالو، أوكرانيا، أوروغواي، أوزبكستان، مدينة الفاتيكان، فانواتو، فنزويلا، فيتنام، الصحراء الغربية، اليمن، زيمبابوي.

وفيما يتعلق بالدول ذات النطاق الأحمر "خطورة مرتفعة" فهي تضم ٣ دول هي ألبانيا، باكستان، سيراليون، فيجي.