بالأسماء.. شركات الطيران العالمية التي ألغت رحلاتها و5 نصائح للسعوديين لمواجهة هذه الفوضى

فيما ألغت الخطوط الجوية البريطانية عدداً من رحلاتها وذلك بناء على مطالب إدارة مطار هيثرو الموجهة لجميع شركات الطيران بتقليل الرحلات، كما بادرت بالاعتذار وإخطار المسافرين بحقوقهم وإعلامهم بالخيارات الأخرى بما في ذلك إعادة ثمن التذكرة أو إعادة الحجز، كما ألغت شركة طيران فيرجين أتلانتيك رحلاتها بين لندن ونيويورك والخطوط الجوية الفرنسية إير فرانس ألغت رحلاتها في أوقات مختلفة وشركة الطيران البلجيكية براسلز إيرلاينز أوقفت العديد من الرحلات خلال الشهرين المقبلين، وشركة الخطوط الكندية إير كندا ألغت رحلات متعددة من جميع أنحاء العالم.