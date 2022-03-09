بالصور.. آثار الفراعنة الشهيرة تحت نيران القصف الروسي.. هنا التفاصيل

وازدادت مجموعة الآثار المصرية في متحف أوديسا مع مرور الوقت بنجاحه في ضمّ قطع أثرية إضافية إما من طريق الاستحواذ والشراء وإما من طريق التبرع، وتمت آخر إضافة مهمة إلى مجموعة الآثار المصرية في متحف أوديسا، في عام 1959، عندما تم نقل كل الآثار المصرية من متاحف أوكرانيا المختلفة وجمعها كلها في متحف أوديسا، ليصبح المتحف الوحيد في البلاد الذي يحتوي على آثار تعود إلى الحضارة المصرية".