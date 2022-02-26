بالصور.. السفير الفرنسي في الرياض يغرد: "اكتشفت وأعضاء الشيوخ معقلًا تاريخيًّا مثيرًا في قلب نجد"

عبر حسابه الشخصي في منصة تويتر، غرد "لودوفيك بوي" سفير دولة فرنسا لدى المملكة العربية السعودية بعبارة: "سيقوم وفد مهم من مجلس الشيوخ الفرنسي، مُؤَلَّف من مجموعة الصداقة (فرنسا- دول الخليج، ولجنة الثقافة والتعليم والاتصالات)، بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، من 25 فبراير حتى 1 مارس، ثم أهلًا وسهلًا بكم في الرياض".

وتغريدة أخرى كتب فيها: "مع وفد مجلس الشيوخ الفرنسي. اكتشاف رائع لمعقل تاريخي في المملكة العربية السعودية، وللبناء التقليدي الاستثنائي في منطقة نجد.. شكرًا لمدير المتحف على الاستقبال الحار".

ويزور الرياض وربوع المملكة وفد من مجلس الشيوخ الفرنسي مؤلف من مجموعة الصداقة فرنسا- دول الخليج، ومن لجنة الثقافة والتعليم والاتصالات، في زيارة رسمية من يوم الجمعة 25 فبراير حتى يوم الثلاثاء 1 مارس 2022.

يتألف هذا الوفد من:

- لوران لافون (سيناتور فال دو مارن، ورئيس لجنة الثقافة والتعليم والاتصالات)

- بيار أوزولیاس (سيناتور أودوسين)

- صونيا دو لا برفوتيه (سيناتور كالفادوس)

- سيلين بولاي إسبيرونيه (سيناتور باريس)

- جاك غروسبيرين (سيناتور دوبس)

- لوسیان ستانزيوني (سيناتور فولكوز)

- أوليفيه كاديك (سيناتور الفرنسيين المقيمين في الخارج ورئيس مجموعة الصداقة فرنسا- دول الخليج)

- ناتالي دولاتر (سيناتور جرندة)

- جويل غاريو۔ مایلم (سيناتور الفرنسيين المقيمين في الخارج)

ويعقد الضيوف خلال هذه الزيارة لقاءات وزيارات إلى العديد من المشاريع السعودية المهمة في قطاع التراث والسياحة؛ مثل: (القدية، والدرعية، والعلا) بالإضافة إلى العديد من المواقع الثقافية والتاريخية في الرياض، وسيتناول الوفد خلال هذه اللقاءات موضوعات ذات اهتمام مشترك بين فرنسا والمملكة العربية السعودية.