بالصور.. "السياحة مع سلاحف الجميرا" نمط جديد ينتشر بالخليج العربي والعالم

وتعيش سلاحف منقار الصقر في جزيرة السعديات في أبوظبي، وتقوم ببناء أعشاشها على الشاطئ الشاسع الذي تبلغ مساحته تسعة كيلومترات. وعلى شاطئ جميرا السعديات تقوم أمهات السلاحف بوضع البويضات، وتقوم الأم بتغطيتها بالتربة، وتعود مرة أخرى إلى البحر، ويبقى البيض تحت التربة قرابة أسبوع، وحالما تفقس السلاحف الصغيرة فإنها تسرع بالنزول إلى البحر وهي لا ترى والدتها طوال فترة حياتها التي تتراوح بين 30 و100 عام حسب نوع السلاحف.