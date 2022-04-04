بالصور.. هذا ما حدث عندما سقط "نجم سماوي" على مدينة العلا

شهدت مدينة العلا التاريخية عملاً أثار الدهشة بالمملكة، عندما "سقط" أحد النجوم من السماء في مدينة العُلا التي تشتهر بالنجوم الصافية ومشاهدة الفضاء غير المحدود.
وبذلك، قررت الفنانة السعودية، شادية عالم، أن تقلب هذا المفهوم لإنشاء نجم يحلم بأن يصبح زهرة.
وتقدّم الفنانة السعودية عملًا تركيبيًا نحتيًا يتكيّف مع فن الأوريغامي بالثقافة اليابانية، كما يطبق المبادئ الرئيسية للهندسة والجمال، لتكوين العديد من الأشكال ذات الدلالات مستوحاة من أدب الصحراء، والرياضيات، والأساطير وفق السي إن إن.
وتواجد العمل الفني، الذي يُعرف باسم "رأيت آلاف النجوم وسقط أحدها في العلا"، في معرض صحراء X العُلا 2022، وهو متخصص بالفنون المحاكية للطبيعة، والذي يُقام بشكل دوري في المدينة والتثبيت هو عبارة عن زهرة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدا.
وأوضحت "عالم"أن النجم يتخلى عن كامل قواه، ونظامه الأساسي، حتى يكون تحت رحمة عوامل الشمس، والغبار، والجفاف. ورغم المخاطرة، إلا أنه يسعى إلى هشاشة الحياة الجميلة.
ولفت هذا العمل الفني انتباه المصور الأمريكي، لانس جربر، حيث وصفه بكونه "دقيقًا" و"جوهرة معمارية".
ومن بين التحديات التي واجهها جربر هي إيجاد الزوايا التي تنقل العمل بأكمله في صورة عرض واحدة. وبسبب الفروقات الدقيقة والتنوع في الزوايا العاكسة، كان من الصعب العثور على زاوية معينة فقط.
وقال جربر إنه تركيب مثير للاهتمام يتطلب فحصًا دقيقًا من قبل المشاهد لتقديره بالكامل بما يتجاوز شكله المستوحى من فن الأوريغامي.
يذكر أن معرض "صحراء X العلا" قدم أعمالًا ذات رؤية فنية معاصرة قوبلت بأصداء متعددة من حول العالم لـ15 فنانًا سعوديًا وعالميًا وسط المناظر الطبيعية الصحراوية الخلابة.