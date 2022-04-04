بالصور.. هذا ما حدث عندما سقط "نجم سماوي" على مدينة العلا

وتقدّم الفنانة السعودية عملًا تركيبيًا نحتيًا يتكيّف مع فن الأوريغامي بالثقافة اليابانية، كما يطبق المبادئ الرئيسية للهندسة والجمال، لتكوين العديد من الأشكال ذات الدلالات مستوحاة من أدب الصحراء، والرياضيات، والأساطير وفق السي إن إن.