بالصور.. هذه أفضل الفنادق الجديدة بالعالم.. خلت من العربية لهذه الأسباب

سيتم افتتاحه في ربيع عام 2022، ومن المقرر أن يكون أحد أفخم المنتجعات في جزر تركس وكايكوس، ويضم الفندق 46 منزلًا ريفيًا فخمًا مستوحًى من البحر الأبيض المتوسط، ومجهزة بأحواض غطس مواجهة للمحيط، ويشمل أيضًا شاطئًا خاصًا وناديًا شاطئيًا على الطراز الأوروبي، ومسارات طبيعية مورقة، ومسبحًا لا متناهٍ بطول 100 قدم، وهو الأكبر في جزر تركس وكايكوس.