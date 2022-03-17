بالصور.. هذه أفضل الفنادق الجديدة بالعالم.. خلت من العربية لهذه الأسباب

ومن الملاذات الحضرية الرائعة في أوسلو، وسيدني، ونيويورك، إلى جزر بعيدة في موزمبيق، وإندونيسيا، وجزر المالديف؛ هناك مجموعة مثيرة من الفنادق التي تم افتتاحها في جميع أنحاء العالم، وهذه مجموعة من الفنادق التي افتتحت أبوابها في عام 2021 وبدايات عام 2022.
سيتم افتتاحه في ربيع عام 2022، ومن المقرر أن يكون أحد أفخم المنتجعات في جزر تركس وكايكوس، ويضم الفندق 46 منزلًا ريفيًا فخمًا مستوحًى من البحر الأبيض المتوسط، ومجهزة بأحواض غطس مواجهة للمحيط، ويشمل أيضًا شاطئًا خاصًا وناديًا شاطئيًا على الطراز الأوروبي، ومسارات طبيعية مورقة، ومسبحًا لا متناهٍ بطول 100 قدم، وهو الأكبر في جزر تركس وكايكوس.
ويتميز الفندق الذي افتتح أبوابه في 9 نوفمبر 2021 بواجهته الأنيقة المصنوعة من خشب الأبنوس، والمصممة من الخشب المتفحم والفولاذ الأسود، لتقليد المناظر الطبيعية المثيرة للحمم البركانية في آيسلندا. وفي الداخل ستجد بهوًا مذهلًا مغطى بأرضيات صخرية بركانية، ومنتجعًا صحيًا فخمًا مع حمام تقليدي، ومطعمًا مميزًا يديره الشيف جونار كارل جيسلاسون، الحائز على نجمة ميشلان، وتتميز غرفه البالغ عددها 253 غرفة بأعمال فنية آيسلندية ونوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف تطل على المدينة.
تم افتتاحه في 2021، وهو أول فندق دولي من فئة الخمس نجوم يتم إطلاقه في أستراليا، وتعتبر جميع غرفه البالغ عددها 294 غرفة، مثيرة بنفس القدر، وتتميز بأحواض استحمام عميقة وإطلالات شاملة على المدينة أو نهر يارا في ملبورن.
ظهرت فنادق نوماد، وهي مجموعة من الفنادق البوتيكية الأنيقة في نيويورك، ولوس أنجلوس، ولاس فيغاس، لأول مرة في لندن خلال شهر مايو 2021، ويقع الفندق بشكل مثير للإعجاب في مبنى محكمة من القرن التاسع عشر، تم تجديده في منطقة كوفنت غاردن، ويتميز بغرفه البالغ عددها 91 غرفة، التي تعكس مزيجًا من التصميم الحديث والفن الزخرفي.
افتتح أبوابه في ديسمبر؛ حيث يقع في محمية طبيعية خاصة تبلغ مساحتها 14 ألف فدان في باتاغونيا. وفي الداخل ستجد 20 غرفة مشرقة ومتجددة الهواء وبسيطة مع إطلالات خلابة على قمم باتاغونيا المغطاة بالثلوج.
ومن المقرر افتتاحه في يونيو 2022، ويمنح المسافرين أفضل ما في العالمين؛ فهو يقع على مسافة قصيرة من أثينا الصاخبة والمواقع الشهيرة مثل الأكروبوليس، مع توفير الاسترخاء والهدوء في ملاذ على شاطئ البحر.
تم افتتاحه في ديسمبر 2021؛ وهو أول منتجع فاخر من فئة الخمس نجوم في ولاية مونتانا الأمريكية، ويحتوي المنتجع الذي تبلغ تكلفته 400 مليون دولار، على 150 غرفة وجناحًا فخمًا، و39 مسكنًا بتصميم جبلي عصري أنيق.
ويُعد الفندق منحوتًا في منحدر وعر؛ حيث يمتد على مساحة 20 فدانًا منعزلًا، ويُضفي إحساسًا بالهدوء والسكينة، ويوجد 116 جناحًا ساحليًا أنيقًا، بالإضافة إلى منزلين مستقلين، يتميز كل منهما بإطلالات شاملة على البحر البلياري.
ويتميز الفندق بمنتجعه الصحي الخاص به؛ حيث يقدم كل شيء من العلاج بالتبريد إلى حمامات البخار بالأشعة تحت الحمراء.
ويعكس الفندق واحة هادئة وأنيقة في قلب المدينة الصاخبة، وافتتح الفندق أبوابه منذ حوالي عام، ويحتوي على خمسة أجنحة فقط، كل منها مستوحى من جوهرة فاخرة، ومزخرفة بالمنسوجات الفخمة والفن الراجستاني.
ويقع بعيدًا داخل أحد أقدم أحياء أوسلو، وتحيط به العمارة التي تعود إلى القرن التاسع عشر. ومن المقرر أن يكون "سوميرو" هو أروع ملاذ حضري جديد في أوسلو، وسيتم افتتاح غرف الفندق البالغ عددها 242 غرفة، في سبتمبر 2022، وتتميز المساحات العامة بالأناقة والسحر؛ حيث يوجد مقهى مليء بالنباتات، ومطعم ياباني من الشمال مع إطلالات شاملة على المدينة، وأول مسبح على السطح في أوسلو.
ولم تستطع الفنادق العربية الحصول على ترتيب في هذه القائمة التي نشرتها "سي إن إن "مؤخرًا؛ لعدة أسباب أهمها عدم تسجيل الفنادق التي افتتحت مؤخرًا في الهيئات العالمية، وتغيير علامات الإدارة الفندقية، بالإضافة إلى عدم إعلان الافتتاح بشكل رسمي.