بالفيديو.. أغرب المخلوقات: سمكة عجيبة الشكل تعيش في أعماق المحيط السوداء

اكتشف باحثون من معهد أبحاث الأحياء المائية بخليج مونتيري، بالقرب من ولاية كاليفورنيا الأمريكية، سمكة برأس مدبب الشكل وشفاف، وعينَيْن شبيهتَيْن بأعين البشر، بارزتَيْن عن جبهتها، لم يتم رؤيتها إلا تسع مرات فقط، معروفة باسم "سمكة البرميل".
وتأتي عملية الرصد النادرة للسمكة على الرغم من إرسال مركباتهم التي تعمل عن بُعد في أكثر من 5600 مكان شهير بوجود الأسماك.
وجاء الرصد عندما نشر فريق من العلماء مركبة "روف فينتانا"؛ إذ رصدوا سمكة برميل معلقة في الماء، كانت تبحر على عمق نحو 650 مترًا تحت الماء. وتم رصدها في أحد أعمق الأخاديد على ساحل المحيط الهادئ.
وأثارت هذه الصور للسمكة النادرة جدلاً واسعًا حول العالم، وظل الروبوت موجهًا تحت الماء نحو سمكة البرميل.
ويظهر في الصور توهُّج عينَيْ السمكة باللون الأخضر اللامع، اللتين يمكن رؤيتهما بسهولة من خلال رأسها الشفاف المليء بالسائل الذي يغطي رأسها. وهاتان العينان حساستان للغاية للضوء، ويمكن توجيههما بشكل مستقيم نحو أعلى رأس السمكة، أو للأمام مباشرة. ويظهر بالسمكة وجود دائرتَيْن أمام عينَيْها، تحتويان على الأعضاء التي يستخدمها الحيوان في الشم.
وعادة ما تعيش أسماك البرميل على عمق من 600 إلى 800 متر تحت سطح المحيط. ويتسم المحيط بالظلام الدامس، لكن العلماء ليس لديهم أي فكرة حتى الآن عن طبيعة هذه الرؤوس الجلاتينية الشفافة.