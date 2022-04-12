بالفيديو.. أغرب المخلوقات: سمكة عجيبة الشكل تعيش في أعماق المحيط السوداء

ويظهر في الصور توهُّج عينَيْ السمكة باللون الأخضر اللامع، اللتين يمكن رؤيتهما بسهولة من خلال رأسها الشفاف المليء بالسائل الذي يغطي رأسها. وهاتان العينان حساستان للغاية للضوء، ويمكن توجيههما بشكل مستقيم نحو أعلى رأس السمكة، أو للأمام مباشرة. ويظهر بالسمكة وجود دائرتَيْن أمام عينَيْها، تحتويان على الأعضاء التي يستخدمها الحيوان في الشم.