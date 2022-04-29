بالفيديو.. حوت ضخم يقذف سياحًا من قاربهم في المكسيك

وتم إجراء تحقيق في الحادثة لكشف إن كان الربان أساء التقدير؛ حيث يجب أن تحافظ القوارب السياحية على مسافة آمنة من الحيوانات البحرية في جميع الأوقات، ولكن يُعتقد أنهم ربما لم يكونوا على علم بوجود الحوت هناك؛ لأنه صعد بسرعة من عمق المياه.