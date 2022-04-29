سياحة
بالفيديو.. حوت ضخم يقذف سياحًا من قاربهم في المكسيك
ظهر بسرعة من الأعماق
نشر مجموعة من السياح فيديو لقارب مجاور لقاربهم في المحيط الأطلنطي بسواحل المكسيك، وأظهر الفيديو القارب الصغير وهو يرتفع في الهواء بسبب دفعة قوية من حوت أحدب، وتناثر الركاب المذعورون المتواجدون على متن القارب، وقام الحوت بنفث مائه في الهواء بعد الاصطدام بالقارب.
وجرت الحادثة قبالة سواحل المكسيك خلال رحلة سياحية هدفها رؤية هذا النوع من المخلوقات عن قرب، وأصيب خمسة أشخاص في التصادم الغريب الذي وقع قبالة ولاية لاباز المكسيكية مباشرة، خلال جولة بصحبة مرشدين؛ بحسب موقع "اندي 100".
وتم إجراء تحقيق في الحادثة لكشف إن كان الربان أساء التقدير؛ حيث يجب أن تحافظ القوارب السياحية على مسافة آمنة من الحيوانات البحرية في جميع الأوقات، ولكن يُعتقد أنهم ربما لم يكونوا على علم بوجود الحوت هناك؛ لأنه صعد بسرعة من عمق المياه.