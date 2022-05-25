بالفيديو.. مساعدة وزير السياحة: السعودية لن تُغيِّر القوانين التي تحظر الكحول

وتفصيلاً، ردت مساعدة وزير السياحة خلال مشاركتها في جلسة حوارية للوفد الوزاري السعودي المشارك بالمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2022" حول النظرة المستقبلية للمملكة، عما ورد عن صحة التقارير بالصحافة الأجنبية عن أن "نيوم" ربما ستنظر في مسألة الكحول، وقالت: "أنا سعيدة بالرد على هذا السؤال. السعوديون يتميزون بالشفافية. لقد سمعنا ذلك حتى من رؤساء دول: متى ستسمحون بتقديم الكحول؟ باختصار سنواصل تطبيق قوانينا الحالية؛ لقد كانت جيدة. ونحن نتسم بالتنافسية، وتجاوزنا أداءً حتى على مستوى السياحة عالميًّا، بما هو موجود حاليًا. ويمكن القيام بالكثير دون إدخال أي أمور جديدة".