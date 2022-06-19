بالفيديو من ‏القاهرة.. "العرضة النجدية" تشعل حماس الحضور في افتتاح "ملتقى الإعلام السياحي"

شهدت فعاليات الملتقى الرابع عشر للإعلام السياحي، الذي افتُتح بالقاهرة أمس السبت ١٨ يونيو، الاحتفال بالعرضة النجدية التي أداها مجموعة من المشاركين السعوديين في برامج وفعاليات الملتقى الذي يُعقد بعنوان "مصر تجمعنا".
وانتقل المشاركون إلى الساحل الشمالي الذي يبعد ٢٥٠ كيلو م٢ عن العاصمة المصرية القاهرة في طريقهم إلى مدينة العلمين للقيام بجولة سياحية بالمدينة.
وتستمر فعاليات الملتقى غدًا الاثنين ٢٠ يونيو بزيارة للعاصمة الإدارية الجديدة، تليها جولة على ضفاف نهر النيل على ظهر إحدى البواخر السياحية.
وحرصت هيئة تنشيط السياحة المصرية على إثراء الملتقى بزخم متنوع من البرامج التي أعدتها، التي تتضمن زيارات لأهم المدن والمعالم السياحية المصرية، إضافة إلى عقد ندوات ونقاشات وحوارات ولقاءات مع المسؤولين. فيما يختتم الملتقى فعالياته الثلاثاء المقبل ٢١ يونيو.
وفي سياق متصل، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، عمرو القاضي، أن جمهورية مصر العربية أطلقت حملات ترويجية عدة للسياحة المصرية خلال الأشهر الماضية، وصل عددها إلى أربع حملات ترويجية.