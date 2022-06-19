بالفيديو من ‏القاهرة.. "العرضة النجدية" تشعل حماس الحضور في افتتاح "ملتقى الإعلام السياحي"

وفي سياق متصل، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، عمرو القاضي، أن جمهورية مصر العربية أطلقت حملات ترويجية عدة للسياحة المصرية خلال الأشهر الماضية، وصل عددها إلى أربع حملات ترويجية.