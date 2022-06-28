بعد إزالة قيود السفر.. 5 وجهات عالمية تجذب ملايين السعوديين في صيف 2022

وأكد مزمل حسين، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع السفر في مجموعة "سيرا"، أن استعادة الثقة في السفر بالكامل تمت بشكل كبير "ونحن نشهد طلبًا غير مسبوق على السفر، ويتوق المسافرون السعوديون إلى تحقيق أقصى استفادة من الموسم هذا الصيف بعد سنوات من الوباء والسفر المقيد، ويختارون الوجهات المفضلة في جميع الأوقات، أو التي يمكن الوصول إليها حديثًا".