بعد إزالة قيود السفر.. 5 وجهات عالمية تجذب ملايين السعوديين في صيف 2022

كشفت شركة المسافر، وهي العلامة التجارية الرائدة للسفر في الشرق الأوسط، عن مؤشر أفضل شهر على الإطلاق لحجوزات سفر الأفراد في السعودية في يونيو 2022؛ فقد تجاوز حجم الحجوزات مستويات ما قبل تفشي الوباء في يونيو 2019 بنسبة 28٪.
وتفصيلاً، يشير النمو في الحجوزات إلى إقبال قوي لسفر الأفراد بعد إزالة قيود السفر في مختلف أنحاء العالم؛ إذ كشفت البيانات التي تم جمعها من منصات الحجز متعددة القنوات الخاصة بالمسافر عن سلوكيات الحجز للمسافرين السعوديين لفترة الصيف لعام 2022.
ويواصل المسافرون السعوديون الاستمتاع بالرفاهية عبر تجارب متعددة، واختيار إقامتهم في أماكن فاخرة بتفضيل فنادق خمس نجوم، مثَّلت ما يقارب 50٪ من حجوزات الفنادق هذا الصيف؛ فمع عودة الأشخاص إلى السفر فإنهم قرروا إنفاق المزيد من الأموال للحصول على تجارب ذات مغزى؛ فقد ارتفع متوسط قيم الطلبات للحجوزات بنسبة 66٪ للفنادق و19٪ للرحلات الجوية مقارنة بموسم الصيف في عام 2019.
وبات المسافرون السعوديون أكثر ثقة في قطاع السفر وفي حجز إجازتهم بمتوسط فترة حجز تبلغ 36 يومًا في صيف 2022 مع تخفيف قيود السفر أو إزالتها تمامًا في جميع أنحاء العالم. وتقل الآن التغييرات المفاجئة في قواعد السفر الدولية التي يمكن أن تعترض خطط السفر؛ وهو ما يؤدي إلى زيادة ثقة المسافر.
وزاد الإنفاق على السفر المحلي داخل السعودية بنسبة 7٪ مع استمرار السعوديين في استكشاف العديد من مناطق الجذب في السعودية؛ إذ أصبحت أبها في منطقة عسير الغنية ثقافيًّا وجهة ذات شعبية متزايدة هذا الصيف؛ وارتفعت الحجوزات بها بنسبة 125٪ مقارنة بصيف 2019.
وبشأن السفر الدولي فقد تم تصنيف "دبي، لندن، القاهرة، باريس وشرم الشيخ" الوجهات الأكثر شعبية بين المسافرين السعوديين.. فقد زادت حجوزات لندن هذا الصيف بنسبة 133٪ مقارنة بصيف 2019 مدفوعة بإعفاء المواطنين السعوديين من التأشيرة الإلكترونية في 1 يونيو 2022. كما زادت حجوزات باريس هذا الصيف بنسبة 65٪ مقارنة بصيف 2019 مع عودة السعوديين إلى إحدى وجهاتهم المفضلة بعد رفع قيود الوباء.
وبالنسبة للوجهات الرائجة، ومع إعلان إعفاء المواطنين السعوديين من تأشيرات الدخول لزيارة تايلاند في 7 يونيو 2022، أصبحت تايلاند الآن واحدة من أكثر الوجهات المرغوبة للسفر الدولي.
وأصبحت تركيا على الفور وجهة شهيرة للغاية من قِبل المسافرين السعوديين؛ إذ تصدرت الوجهة واحدة من أفضل 3 خيارات منذ إعلان السماح للسعوديين بزيارة البلاد في 20 يونيو.
وأكد مزمل حسين، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع السفر في مجموعة "سيرا"، أن استعادة الثقة في السفر بالكامل تمت بشكل كبير "ونحن نشهد طلبًا غير مسبوق على السفر، ويتوق المسافرون السعوديون إلى تحقيق أقصى استفادة من الموسم هذا الصيف بعد سنوات من الوباء والسفر المقيد، ويختارون الوجهات المفضلة في جميع الأوقات، أو التي يمكن الوصول إليها حديثًا".