بعد الإعفاء من التأشيرة.. لندن تتصدر وجهات السعوديين.. والأسعار تشتعل

أعلنت السلطات البريطانية منذ شهر مضى إعفاء السعوديين من الحصول على تأشيرة لدخول أراضي المملكة المتحدة والاكتفاء بالتسجيل الإلكتروني، وخلال ساعات قليلة يتم الحصول على التأشيرة بدءًا من 1 يونيو من خلال نظام سهل وسريع وغير مكلف.
ويبدأ موسم الصيف والإجازات مع انتهاء الموسم الدراسي الطويل، حيث ينطلق السعوديون إلى العديد من الوجهات السياحية حول العالم؛ للتمتع بسحر الطبيعة الخلابة والتسوق.
وفي هذا الإطار أكد عدد من مسؤولي السفر بوكالات السفر بالرياض عن تصدر لندن أهم خمس وجهات الأكثر طلبًا لحجوزات الصيف للسعوديين.
فمن جانبه أوضح المدير التنفيذي لشركة ماستر كي لتسويق الوجهات والهيئات السياحية محمد زين أن الإعفاء البريطاني من تأشيرة الدخول والتي كانت في الماضي تأخذ وقتًا طويلاً، وأصبحت الآن الحصول عليها في ساعتين فقط، وزاد الطلب بشكل كبير للغاية على لندن وتصدرت رغبات السعوديين لقضاء إجازة الصيف، فمع عودة القطاع السياحي إلى نشاطه وتوافر خطوط الطيران إلى لندن لتوافر السياحة الفاخرة.
فيما أشار مدير المكتب التمثيلي شركة "تي سي أيه" بالمملكة محمد الجنزوري أن السفر للمملكة المتحدة ولندن بالتحديد من قبل السعوديين وضعها في قائمة الوجهات الأكثر حجزًا من السعوديين في صيف هذا العام، مما تسبب في اشتعال الأسعار وارتفاعها بشكل كبير، مشيرًا إلى إنفاق السعوديين لا يزال هو الأعلى بين السياح الأجانب في العالم.
ولفت سعيد علي من شركة جونفيك لإدارة وتسويق الفنادق والوجهات السياحية إلى أن أوروبا بشكل كبير عليها طلب كبير في فترة الصيف، وتأتي الولايات المتحدة كوجهة وصيفة للندن، وأرجع ذلك إلى سهولة الحصول على التأشيرات والإجراءات الجديدة، كما أن هناك أكبر نسبة ابتعاث كبيرة في هذه الدول، مما يجعل الأهل يفضلون قضاء الإجازات مع ذويهم وخاصة في الولايات المتحدة.