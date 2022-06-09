بعد الإعفاء من التأشيرة.. لندن تتصدر وجهات السعوديين.. والأسعار تشتعل

فيما أشار مدير المكتب التمثيلي شركة "تي سي أيه" بالمملكة محمد الجنزوري أن السفر للمملكة المتحدة ولندن بالتحديد من قبل السعوديين وضعها في قائمة الوجهات الأكثر حجزًا من السعوديين في صيف هذا العام، مما تسبب في اشتعال الأسعار وارتفاعها بشكل كبير، مشيرًا إلى إنفاق السعوديين لا يزال هو الأعلى بين السياح الأجانب في العالم.