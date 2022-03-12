بين تراجع وتحسن.. ارتفاع قياسي بأرباح 46 شركة طيران شرق أوسطية

خالد خليل- سبق- الرياض: كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، في أحدث تقاريره، عن تباطؤ في تعافي قطاع الطيران في الأسواق المحلية والعالمية في يناير 2022 مقارنة مع ديسمبر 2021.
وشهد إجمالي الطلب على السفر الجوي في يناير 2022 ارتفاعًا 82.3% مقارنة مع يناير 2021؛ إلا أنه انخفض بنسبة 4.9% مقارنة مع الشهر السابق "ديسمبر 2021" على أساس معدل موسمي.
وارتفع معدل الرحلات الجوية المحلية في يناير 41.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إلا أنه انخفض 7.2% مقارنة مع ديسمبر 2021 على أساس معدل موسمي.
وقد سجلت 46 شركة طيران في الشرق الأوسط الذي يضم 16 دولة ارتفاعًا قياسيًا في يناير الماضي بلغ 145% في مستويات الطلب مقارنة بالفترة ذاتها من 2021؛ ما يمثل تراجعًا كبيرًا مقارنة بالتحسن بنسبة 178.2% المسجل في ديسمبر 2021 مقابل الشهر نفسه من 2020، كما ارتفعت السعة في يناير 71.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وازداد عامل الحمولة بنسبة 17.5 نقطة مئوية إلى 58.6%.
وأكد نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كامل العوضي، في تصريحات، أن الإجراءات التي قامت بها دول المنطقة ساهمت في الخروج تقريبًا من الجائحة، وعلى الدول تطبيق إجراءات موحدة خلال هذه الفترة لمساعدة حركة الطيران على العودة لوضعها الطبيعي، متوقعًا عودة التعافي في القطاع إلى 83% خلال 2022، مقارنة بمستويات عام 2019 في ظل ارتفاع الطلب على السفر مع استبعاد دولتي روسيا وأوكرانيا؛ حيث بلغ إجمالي عدد المسافرين خلال العام الماضي 47% من مستويات عام 2019، ومن المتوقع أن يتحسن هذا إلى 94% في 2023، و103% في 2024، و111% في عام 2025".
وكشف "العوضي" عن تسجيل شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط خسائر بلغت 8.5 مليارات دولار خلال عام 2020 نتيجة لجائحة كورونا، وتراجعت إلى 6.8 مليارات دولار في 2021 نتيجة للجهود التي قامت بها دول المنطقة، والمتوقع أن تبلغ الخسائر 4.6 مليارات دولار خلال 2022".