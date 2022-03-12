بين تراجع وتحسن.. ارتفاع قياسي بأرباح 46 شركة طيران شرق أوسطية

وأكد نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كامل العوضي، في تصريحات، أن الإجراءات التي قامت بها دول المنطقة ساهمت في الخروج تقريبًا من الجائحة، وعلى الدول تطبيق إجراءات موحدة خلال هذه الفترة لمساعدة حركة الطيران على العودة لوضعها الطبيعي، متوقعًا عودة التعافي في القطاع إلى 83% خلال 2022، مقارنة بمستويات عام 2019 في ظل ارتفاع الطلب على السفر مع استبعاد دولتي روسيا وأوكرانيا؛ حيث بلغ إجمالي عدد المسافرين خلال العام الماضي 47% من مستويات عام 2019، ومن المتوقع أن يتحسن هذا إلى 94% في 2023، و103% في 2024، و111% في عام 2025".