تايلاند.. ننتظر 200 ألف سعودي هذا العام ورحلاتنا المباشرة تبدأ في هذا التاريخ

كشف المتحدث باسم الحكومة التايلاندية "تاناكورن وانغبونكونجشانا" عن الأعداد المتوقعة لزيارة تايلاند في عام 2022، وقال: إن العدد سيكون أكثر من 200 ألف سائح سعودي.

وصرح "تاناكورن" بأن استئناف الرحلات الجوية المباشرة سيبدأ خلال أيام، وتحديدًا الاثنين 28 فبراير 2022، وسيبدأ الترويج السياحي المتبادل بين البلدين يوم السبت 26 فبراير 2022 بزيارة وفد سياحي للرياض؛ بحسب صحيفة "تاهي بوست".

وبيّن "تاناكورن" أن الخطوط الجوية العربية السعودية ستبدأ رحلات مباشرة، وأن وزارة السياحة والرياضة التايلاندية تعتزم نقل ممثلي السياحة إلى السعودية نهاية الشهر المقبل؛ لعرض رحلاتها.

وأضاف أن ذلك سيجلب نحو مئات الآلاف من المملكة العربية السعودية هذا العام، ونحو 620 مليون دولار من الدخل المرتبط بالسياحة، وقال: "السياح السعوديون يتمتعون بإمكانيات عالية، وهم فئة مستهدفة في ظل سياسة الاحترازات".