تذاكر السفر إلى تركيا تشتعل.. وتصل لـ 5 آلاف ريال

ارتفعت قيمة تذاكر السفر إلى تركيا بشكل كبير، خاصة خلال فترة إجازة الصيف وعيد الأضحى المبارك، وذلك بعد قرار وزارة الداخلية برفع تعليق سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى جمهورية تركيا.
وقال مسؤول الحجوزات في إحدى شركات السفر بالرياض إن سعر التذاكر إلى مطار إسطنبول وصل إلى ٥ آلاف ريال سعودي بسبب الضغط الكبير على طلب حجوزات السفر إلى تركيا.
وذكر مدير الحجز في إحدى وكالات السفر بجدة أن الحل في مواجهة ارتفاع أسعار التذاكر هو الحجز إلى مطار أنطاليا وطرابزون بنصف سعر التذاكر إلى مطار إسطنبول.
من ناحيته، قال ماجد عسيري المتخصص في برامج السياحة إلى تركيا: في ظل رفع تعليق السفر ستتم إضافة رحلات إضافية من جدة والرياض والمدينة والقصيم وتسيير رحلات مباشرة إلى أنطاليا وطرابزون وهي أشهر الوجهات المطلوبة من قبل السعوديين والأسر السعودية.