تذاكر السفر إلى تركيا تشتعل.. وتصل لـ 5 آلاف ريال

من ناحيته، قال ماجد عسيري المتخصص في برامج السياحة إلى تركيا: في ظل رفع تعليق السفر ستتم إضافة رحلات إضافية من جدة والرياض والمدينة والقصيم وتسيير رحلات مباشرة إلى أنطاليا وطرابزون وهي أشهر الوجهات المطلوبة من قبل السعوديين والأسر السعودية.