"ترافيل بورت" تكشف عن 3 أسباب للتعافي السياحي تتصدر بها السعودية دول المنطقة

وتفصيلاً، أوضح التقرير أن السعودية جذبت المسافرين من وجهات عدة؛ وأدى ذلك لتدفق الزوار إلى السعودية. وجاءت الرياض باعتبارها أكثر العواصم العربية جاذبية للسياح، كما جاءت أيضًا بوصفها أولى المدن تعافيًا في مجال السياحة والسفر، والرابعة عالميًّا وفق التقرير بعد الوجهات السياحية الشهيرة في جمهورية الدومينيكان وجامايكا والمكسيك. وجاء في الترتيب ما يأتي: