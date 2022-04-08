"ترافيل بورت" تكشف عن 3 أسباب للتعافي السياحي تتصدر بها السعودية دول المنطقة

كشف تقرير عالمي صادر عن شركة ترافيل بورت لتكنولوجيا السفر أن قطاع السياحة في السعودية بدأ يعود لمستويات عام 2020م قبل جائحة كورونا؛ وأرجع السبب في ذلك إلى ثلاثة أسباب، هي: حملات التطعيم الناجحة، والإجراءات الاحترازية، والخطوات الداعمة للقطاع التي كانت ضمن العوامل الرئيسية في التعافي السريع للبلاد.
وتفصيلاً، أوضح التقرير أن السعودية جذبت المسافرين من وجهات عدة؛ وأدى ذلك لتدفق الزوار إلى السعودية. وجاءت الرياض باعتبارها أكثر العواصم العربية جاذبية للسياح، كما جاءت أيضًا بوصفها أولى المدن تعافيًا في مجال السياحة والسفر، والرابعة عالميًّا وفق التقرير بعد الوجهات السياحية الشهيرة في جمهورية الدومينيكان وجامايكا والمكسيك. وجاء في الترتيب ما يأتي:
1- بونتا كانا، الجمهورية الدومينيكية بنسبة 136 %
2- مونتيغو باي، جامايكا 132 %
3- كانكون، المكسيك 124 %
4- الرياض، السعودية 115 %
5- دبي، الإمارات العربية المتحدة 114%
وتجاوزت الرياض لندن في مجال السفر للعمل؛ إذ قال التقرير إن أهم الأسواق في مجال السفر للعمل هي لندن التي قادت هذا القطاع في عام 2019، لكن في هذا العام تجاوزتها الرياض.
ويأتي المسافرون من رجال الأعمال إلى الرياض في الغالب من تسع وجهات مختلفة، أبرزها الهند وباكستان وبنغلاديش والإمارات والمملكة المتحدة.
وصنفت "ترافل بورت" أعلى 15 دولة تعافت في العالم في مجال السياحة بناء على الحجوزات التي تم إجراؤها حتى بداية مارس 2022، وهي تشمل مزيجًا من الوجهات السياحية، والأماكن التي يعود الناس فيها إلى بلدانهم الأصلية أو السفر لأغراض العمل.