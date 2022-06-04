"تربز" السعودي يكشف عن أهم 100 منتزه سياحي.. ودولة عربية في الترتيب

كشف تطبيق "تربز" السعودي المتخصص في حجوزات السفر والطيران بالمملكة والمدن الترفيهية في العالم عن أهم 100 منتزه وبارك للألعاب في العالم، بناءً على اختيار تطبيقات السفر والسياحة التي تقدم خدماتها للمسافرين، وتساعدهم على حجز الفنادق وترتيب وإدارة الرحلة وسواء كنت تخطط لرحلة برية أو جوية أو منتزه.
ووفقًا "لبلو لوب" جاءت أمريكا وبريطانيا وفرنسا والصين واليابان أكثر الدول التي تمتلك منتزهات للألعاب "الملاهي" في العالم.
وكشف مدير عام وكالة نادي المسافر عبدالرزاق الزهراني عن تصدر الإمارات العربية المتحدة كدولة عربية وحيدة فازت بستة مراكز من المائة، وهي " فيراري ابو ظبي" وعالم "ورانر برزار في أبو ظبي" و"موشن جيت بدبي" و"القرية العالمية في دبي" و"بوليوود باركس" بدبي و"ليجو لاند" بدبي.
وأشار إلى أن التطورات التي تشهدها صناعة الترفيه في العالم والمملكة بانتظار أهم المشروعات الترفيهية وأكبرها على الإطلاق في العالم، وهي مشروع القدية الذي دشنه سمو ولي العهد جنوب الرياض وغيرها في المملكة التي ستنضم لأبرز 100 مدينة ترفيهية التي تقدم تجارب استثنائية.
1- منتزه ليزبيرج العالمي – السويد
2- عالم فيراري- أبوظبي
3- سيكس فلاجز- المكسيك
4- يونيفرسال ستوديوز- بكين
5- ليغولاند دويتشلاند –المانيا
6- حديقة الحيوان ديزني لاند – امريكا
7- هابي فالي شنتشن- الصين
8- ملاهي دريم وورلد أستراليا
9- ملاهي ابراج التون – إنجلترا
10- يوروبا بارك- ألمانيا
11- سيكس فلاجز- ألمانيا
12- ملاخي واندا -شانغهاي
13- ملاهي هابي فالي- بكين
14- ملاهي سيتي – المكسيك
15- سيكس فلاجز ماجيك ماونتن- كاليفورنيا – امريكا
16- ملاهي عالم البحار سان دييغو- امريكا
17- ملاهي درايتون مانور – بريطانيا
18- منتزه بورتافينتورا - برشلونة – إسبانيا
19- المملكة السحرية ديزني لاند
20- ملاهي عالم الأطفال – أمريكا
21- حديقة الديناصورات الصينية
22- طوكيو ديزني لاند
23- عالم وارنر براذرز أبوظبي
24- جنة شامبين- الصين
25- سيكس فلاجز- نيويورك
26- بوش جاردنز ويليامزبرج – امريكا
27- ليغولاند- نيويورك
28- يونيفرسال ستوديوز فلوريدا
29- ملاهي بولتونز تورنادو سبرينغز بولتونز بارك
30- ملاهي بوي دو فو – إسبانيا
31- ملاهي زنجوزو الصين
32- إيفرلاند - كوريا الجنوبية
33- موشنجيت دبي
34- ديزني لاند شنغهاي – الصين
35- لعبة سيكس فلاجز أدفانشر- أمريكا
36- مدينة الدولار الفضي - ميسوري – أمريكا
37- عالم ديزني إيبكوت - فلوريدا – أمريكا
38- ملاهي إفتلينج – ألمانيا
39- ليغولاند بيلوند – الدنمارك
40- ملاهي لوت وورلد - كوريا الجنوبية
41- هونغ كونغ عالم ديزني
42- بيتو كاريرو وورلد - سانتا كاترينا – البرازيل
43- ليغولاند ماليزيا
44- سيكس فلاجز- جورجيا
45- ملاهي عالم البحار سان أنطونيو - تكساس – أمريكا
46- جزيرة الملوك- أوهايو – أمريكا
47- ديزني لاند بارك –أنديانا – أمريكا
48- عالم المغامرات – الصين
49- عالم أستري – فرنسا
50- ملاهي بلاد العجائب بكندا
51- سيكس فلاجز نيو إنجلاند – أمريكا
52- أوشن بارك هونج كونج
53- آي إم جي عالم من المغامرات – دبي
54- سيدار بوينت - اوهايو – أمريكا
55- يونيفرسال ستوديوز هوليوود
56- ليغولاند وندسور- إنجلترا
57- حدائق تيفولي – الدنمارك
58- حديقة ديزني لاند – أمريكا
59- منتجع ناجاشيما – اليابان
60- ليغولاند اليابان
61- القرية العالمية – دبي
62- مهرجان سيكس فلاجز - تكساس – أمريكا
63- منتزه بيابا - فلوريدا – أمريكا
64- عالم الملوك - فريجينيا – أمريكا
65- غاردالاند – إيطاليا
66- نينغبو فانتايلد الشرقي – الصين
67- بوش جاردنز تامبا باي - فلوريدا –أمريكا
68- ملاهي كارولينا – امريكا
69- ليغولاند كاليفورنيا
70- يونيفرسال ستوديوز سنغافورة
71- هابي فالي تشنغدو – الصين
72- ليجولاند فلوريدا - فلوريدا – أمريكا
73- هيرشي بارك – كندا
74- بوليوود باركس- دبي
75- سيكس فلاجزتكساس – أمريكا
76- مغامرات ديزني بكاليفورنيا
77- فانتاسي لاند – ألمانيا
78- ملاهي كينوود- بنسلفانيا – امريكا
79- سي وورلد أورلاندو – أمريكا
80- مملكة تشيميلونج المحيط الصين
81- ليغولاند دبي
82- قرية بيري- كاليفورنيا – أمريكا
83- جزر المغامرة العالمية- أورلاندو – أمريكا
84- ثورب بارك – إنجلترا
85- حديقة والت ديزني ستوديوز
86- يونيفرسال ستوديوز اليابان
87- باركي وارنر مدريد
88- استوديوهات هوليوود ديزني
89- سيكس فلاجز هارلي كوين بأمريكا
90- ملاهي العالم – الصين
91- طوكيو ديزني سي
92- ملاهي دوليوود- بيجين – الصين
93- عالم أفلام وارنر بروس – أستراليا
94- هايد بارك – ألمانيا
95- ملاهي سيزم سان دييغو - أمريكا
96- ملاهي دو لا سبان – مدريد
97- ملاهي امريكا في كاليفورنيا
98- منتزه فوتشرسكوب – فرنسا
99- منتزه عالم البحار- أستراليا
100- منتزه حديقة جيبلي - اليابان