"تربز" السعودي يكشف عن أهم 100 منتزه سياحي.. ودولة عربية في الترتيب

وأشار إلى أن التطورات التي تشهدها صناعة الترفيه في العالم والمملكة بانتظار أهم المشروعات الترفيهية وأكبرها على الإطلاق في العالم، وهي مشروع القدية الذي دشنه سمو ولي العهد جنوب الرياض وغيرها في المملكة التي ستنضم لأبرز 100 مدينة ترفيهية التي تقدم تجارب استثنائية.