بعد رفع القيود .. سويسرا تبتكر برنامجاً للتخلص من آثار كورونا للسياح .. هنا التفاصيل

وسويسرا على أهميتها الجغرافية وخيراتها البيئية المتدفقة من أعالي القمم البيضاء حيث تتاح رياضة التزلج إلى المروج الخصبة بكل ألوان العشب والزهور؛ فهي فاتنة في كل الفصول وتوجد القرى السويسرية وسط سلسلة جبال ممتازة لعشاق المشي واكتشاف الطبيعة، حيث يجتمع الغطاء الأخضر بكثافة، ليلامس السماء في واحدة من أعلى القمم الأوروبية، وتبقى الجبال المهيبة والأودية الضيقة العميقة والمروج الخضراء الزاهية والغابات الساحرة والشلالات المتدفّقة وآلاف البحيرات بانتظار استكشافها.