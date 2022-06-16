تصنيف السعودية ضمن "العشرة الكبار" في العالم في مهارات الأعمال 2022

وفي هذا السياق، قال أنتوني تاترسال، نائب رئيس شركة "كورسيرا" لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: "شرعت المملكة العربية السعودية برحلة طموحة نحو التحول الرقمي، وتضع تركيزًا قويًا نحو صقل مهارات كوادر عملها الشابة. ولاشك أن المملكة تسير بخطى قوية وواضحة نحو استعدادها للمستقبل من خلال إطلاق وتنفيذ برامج ومبادرات رائدة، مثل برنامج تنمية القدرات البشرية الذي يندرج في إطار رؤية السعودية 2030، وكذلك وضع العديد من الخطط الإستراتيجية المؤثرة والبدء بتنفيذها لاستشراف الاقتصاد الرقمي المنشود، تبرز أهمية امتلاك كوادر بشرية ماهرة ومنافسة، ولاسيما في المجالات الحيوية مثل التكنولوجيا وعلم البيانات، والتي ستحقق دون أدنى شك فوائد اقتصادية عديدة على المدى الطويل".