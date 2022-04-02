حدث في بيت النبوة: "مرحبًا بابنتي".. كيف عالج الرسول الأمين طلب الزهراء؟
مع حلول شهر الخير، شهر رمضان المبارك، تبدأ "سبق" في سرد بعض قصص "حدث في بيت النبوة". فالذي يقرأ في سيرة الرسول -صلى الله عليه وسلم- يجد عجبًا من حُسن تعامله وجَمال أسلوبه مع المسلمين، ومع أهل بيته خاصة؛ ويكفي مصداقا لذلك ثناء ربه عليه بقوله: { وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ}. وتقول السيدة عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها-: "إن خُلق نبي الله -صلى الله عليه وسلم- كان القرآن".
ونأخذ نموذجًا حدث في بيت النبوة، وهو تعامله -صلى الله عليه وسلم- مع بناته؛ إذ كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يرحب بهن. تقول أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-: "أقبلتْ فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي- صلى الله عليه وسلم -، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "مرحبًا بابنتي"، ثم أجلسها عن يمينه، أو عن شماله".
وما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا زوج البنت يتخلى عنها، بل كان يتعاهدها بالنصح والإرشاد والتذكير والزيارة؛ ومن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه أن فاطمة -رضي الله عنها- اشتكت ما تلقى من الرحى مما تطحن، فبلغها أن والدها -صلى الله عليه وسلم- أُتي بسبي، فجاءته تسأله خادمًا، فلم توافقه، فذكرت لعائشة، فجاء النبي -صلى الله عليه وسلم-، فذكرت له ذلك عائشة، فذهب إلى فاطمة وعلي، فقال -صلى الله عليه وسلم-: "على مكانكما"، وقالت السيدة فاطمة: "حتى وجدتُ برد قدمَيْه على صدري"، فقال: "ألا أدلكما على خير ممن سألتماه؟ إذا أخذتما مضاجعكما فكبِّرا الله أربعًا وثلاثين، واحمدا ثلاثًا وثلاثين، وسبِّحا ثلاثًا وثلاثين، فإن ذلك خير مما سألتماه".
وكان -صلى الله عليه وسلم- يبحث عن أولاد بناته ويلاعبهم؛ فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: خرجتُ مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في طائفة من نهار، حتى أتى خباء فاطمة، فقال: "أثم لكع -يعني الصغير- أثم لكع -يعني حسنا-"، فظننا أنه إنما تحبسه أمه لتغسله وتلبسه سخابا، فلم يلبث أن جاء يسعى حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه".