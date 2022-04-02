حدث في بيت النبوة: "مرحبًا بابنتي".. كيف عالج الرسول الأمين طلب الزهراء؟

وما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا زوج البنت يتخلى عنها، بل كان يتعاهدها بالنصح والإرشاد والتذكير والزيارة؛ ومن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه أن فاطمة -رضي الله عنها- اشتكت ما تلقى من الرحى مما تطحن، فبلغها أن والدها -صلى الله عليه وسلم- أُتي بسبي، فجاءته تسأله خادمًا، فلم توافقه، فذكرت لعائشة، فجاء النبي -صلى الله عليه وسلم-، فذكرت له ذلك عائشة، فذهب إلى فاطمة وعلي، فقال -صلى الله عليه وسلم-: "على مكانكما"، وقالت السيدة فاطمة: "حتى وجدتُ برد قدمَيْه على صدري"، فقال: "ألا أدلكما على خير ممن سألتماه؟ إذا أخذتما مضاجعكما فكبِّرا الله أربعًا وثلاثين، واحمدا ثلاثًا وثلاثين، وسبِّحا ثلاثًا وثلاثين، فإن ذلك خير مما سألتماه".