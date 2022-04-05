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حدث في بيت النبوة: "والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله".. وهذا ما حدث

خطبها "عليّ" وغضبت "الزهراء"
حدث في بيت النبوة: "والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله".. وهذا ما حدث
المسجد النبوي (أرشيفية)
خالد خليل
خالد خليل

مع حلول شهر الخير، شهر رمضان المبارك، تبدأ "سبق" في سرد بعض قصص "حدث في بيت النبوة"، فالذي يقرأ في سيرة الرسول -صلى الله عليه وسلم- يجد عجبًا من حُسن تعامله وجَمال أسلوبه مع المسلمين، ومع أهل بيته خاصة.

ويكفي مصداقًا لذلك ثناء ربه عليه بقوله: { وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ}. وتقول السيدة عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها-: "إن خُلق نبي الله -صلى الله عليه وسلم- كان القرآن".

كان -صلى الله عليه وسلم- يغضب إذا أوذيت أو تعرض لها أحد بسوء، كما جاء في صحيح البخاري أَنَّ المِسوَرَ بنَ مَخرَمَةَ قَالَ إِنَّ عَلِيًّا خَطَبَ بِنتَ أَبِي جَهلٍ, فَسَمِعَت بِذَلِكَ فَاطِمَةُ فَأَتَت رَسُولَ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم - فَقَالَت: يَزعُمُ قَومُكَ أَنَّكَ لا تَغضَبُ لِبَنَاتِكَ، وَهَذَا عَلِيُّ نَاكِحٌ بِنتَ أَبِي جَهلٍ,، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم - فَسَمِعتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ يَقُولُ: "أَمَّا بَعدُ: أَنكَحتُ أَبَا العَاصِ بنَ الرَّبِيعِ فَحَدَّثَنِي وَصَدَقَنِي، وَإِنَّ فَاطِمَةَ بَضعَةٌ مِنِّي وَإِنِّي أَكرَهُ أَن يَسُوءَهَا وَاللَّهِ لا تَجتَمِعُ بِنتُ رَسُولِ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم - وَبِنتُ عَدُوِّ اللَّهِ عِندَ رَجُلٍ, وَاحِدٍ, فَتَرَكَ عَلِيُّ الخِطبَةَ".

المسجد النبوي
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