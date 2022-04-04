حكايات رمضانية.. "الكنافة والقطايف" بدأت بالعصر الأموي وهذا الخليفة أول من أمر بصناعتها

وتراثيًا تعد الكنافة طعامًا فاطميًا، لكن بدايتها في العصر الأموي، حيث يُذكر أن الخليفة الأموي معاوية بن سفيان كان يحب أكلها في السحور، وأصبحت طعام الأغنياء والفقراء، وتغنى بها شعراء بني أمية في قصائدهم.