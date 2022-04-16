حكايات رمضانية.. "المتولي" بلغ راتبه 500 دولار ليرعى "الفوانيس والقناديل" منذ ألف عام

وكان المسجد الأقصى يزين بسلاسل للقناديل 400 سلسلة إلا خمس عشرة، منها 230 سلسلة في المسجد، والباقي في قبة الصخرة، وذرع السلاسل أربعة آلاف ذراع، ووزنها 43 ألف رطل بالشامي، وفيه من القناديل خمسة آلاف قنديل وكان يسرج فيه مع القناديل ألفا شمعة في ليالي الجمع، وفي ليلة نصف رجب وشعبان ورمضان وفي ليلتي العيدين. وكل ذلك عمل في أيام عبدالملك بن مروان.