حكايات رمضانية.. "المشروب الأسود" لا يفضله السعوديون على الإفطار وأول من استخدمه الفراعنة.. هذه قصته

وبائع السوس في الطرقات يعد واحدًا من نجوم شهر رمضان، له طقوسه الخاصة وعاداته وأساليبه، ليس فقط في صنعته وملبسه، وإنما أيضًا في الترويج له بما يضفيه على مشروبه من صفات لها أصولها التي ترويها كتب الطب والتاريخ معًا حركاته رشيقة وسريعة على الرغم من أنه يحمل أثقالاً فوق صدره يجوب بقربته الجلدية أو إبريقه الزجاجي أو النحاسي الضخم الشوارع والحارات، أو يتخذ له مكانًا استراتيجيًا كشارع مزدحم أو مفرق ملتقى شوارع يعرض سوسه على المارة المسرعين إلى بيوتهم قريبًا من ساعة الإفطار في شهر رمضان.