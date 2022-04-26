حكايات رمضانية.. "المشروب الأسود" لا يفضله السعوديون على الإفطار وأول من استخدمه الفراعنة.. هذه قصته

هو نبات شجري معمر ينبت في كثير من بقاع العالم مثل سوريا ومصر وآسيا وأوروبا، وتستخرج من جذوره مادة العرقسوس، وهو مشروب سكري طبيعي أفضل من سكر القصب الأشهر عالميًا.
ولا يخلو بيت عربي خصوصًا في بلاد الشام ومصر من وجوده، وقد تربع على المائدة الرمضانية كرمز عريق من رموز التقاليد المعروفة في شهر رمضان المبارك.
ينتشر نبات العرقسوس في عدد محدود من دول العالم، ويزداد إقبال الناس عليه في شهر رمضان المبارك، ويتميز شرابه بنكهة خاصة ومذاق لذيذ، إضافة إلى العديد من فوائده الطبية التي تعرفت عليها الكثير من الحضارات القديمة.
ويبدو أن جذور السوس كان لها رمزية دينية وطبية حيث استخدمه المصريون القدماء لطرد الشياطين من الجسد، واقتصر شربه على ملوك الفراعنة دون العامة، حيث اعتبر شرابًا ملكيًا، وبقي هذا المشروب يقتصر على الطبقات المالكة حتى جاء الفاطميون فأقبل عليه عامة الناس.
ووجدت جذور العرقسوس في مقبرة الملك توت عنخ آمون الذي تم اكتشافه في عام 1923كما أن تجارة العرقسوس ازدهرت خلال القرن الثالث عشر في أوروبا نتيجة اشتهار النبات كدواء شعبي ضد السعال ومادة محلية في الأدوية والأغذية.
عرفه الأطباء العرب كطعام ودواء، ويقول عنه "ابن سينا" في "القانون" إن عصارته تنفع في الجروح، وهو يلين قصبة الرئة، وينقيها وينفع الرئة والحلق، وينقي الصوت ويسكن العطش، وينفع في التهاب المعدة والأمعاء وحرقة البول.
ولكن هذا المشروب لا يقبل عليه السعوديون بشكل كبير، وإنما القليل منهم من يضعه على موائد الإفطار، والسبب الرئيس لذلك هو أنه سريع التخمر والتحول عن الطعم، ولا يستمر في طعمه بسبب حرارة الطقس، بالإضافة إلى وصوله إلى الجزيرة العربية حديثًا، ووجود مشروبات أخرى، كما أن عدم وجود بائع العرقسوس مثل دول كثيرة بالشمال الإفريقي والشام أدى إلى عدم الإقبال عليه أيضًا.
وبائع السوس في الطرقات يعد واحدًا من نجوم شهر رمضان، له طقوسه الخاصة وعاداته وأساليبه، ليس فقط في صنعته وملبسه، وإنما أيضًا في الترويج له بما يضفيه على مشروبه من صفات لها أصولها التي ترويها كتب الطب والتاريخ معًا حركاته رشيقة وسريعة على الرغم من أنه يحمل أثقالاً فوق صدره يجوب بقربته الجلدية أو إبريقه الزجاجي أو النحاسي الضخم الشوارع والحارات، أو يتخذ له مكانًا استراتيجيًا كشارع مزدحم أو مفرق ملتقى شوارع يعرض سوسه على المارة المسرعين إلى بيوتهم قريبًا من ساعة الإفطار في شهر رمضان.