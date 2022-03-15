خبير بحريني: فنادقنا متواضعة.. ولن نستطيع منافسة السعودية والإمارات في التطور السياحي

ولفت إلى أمر آخر في معضلة السياحة، وهو وجود تخمة في المعروض؛ وهو ما حدث في "الفود تراك"؛ حيث أعلن عن تجاوز العدد 600 عربة طعام؛ بينما الرقم الفعلي 200 فقط، وكذلك لدينا تخمة في المعروض الفندقي، لكن دون أن تكون هناك جودة عالية، وهذه النوعية من المعروض لا يمكن أن تستقطب سياحًا من السوق العالمي، ويرجع السبب في صعود السعودية في قطاع السياحة إلى قدرتها على استقطاب فنادق عالمية كبرى خلال 4 سنوات فقط.