خبير مصري يحذر مسؤولي السياحة في بلده: السعوديون يسحبون البساط من تحت أقدامنا

ووجّه "ثروت" الأسئلة التالية إلى مسؤولي السياحة في بلده قائلًا: إلى متى دفن الرؤوس في الرمال؟!! إلى متى فبركة التقارير؟!! إلى متى سياسة "كله تمام"؟!! وليس بالإمكان أفضل مما كان!!، ارحمونا يرحمكم الله.. مشاكلنا وسلبياتنا السياحية في مصر لم تتغير من سنوات.. ومعروفة للجميع.. ولا مسؤول يلتفت إليها، فأمامنا تجربة الـ20 سنة الأخيرة في دبي وتطورها من عدم.