خلال "تنفيذي السياحة العالمية".. ملفات رقمية ولوحات افتراضية لضيوف المملكة

يُذكر أن استراتيجية السياحة السعودية تركز على تسريع وتيرة النمو في هذا القطاع، واستحداث وظائف جديدة، وتحفيز الابتكار، كما تتضمن تسعة برامج مبتكرة تحتوي على 31 مبادرة أساسية، حيث تعمل تلك البرامج على تعزيز الاستراتيجية الوطنية للسياحة في المملكة وأهداف رؤية 2030، وفي مقدمتها الوصول إلى 100 مليون زائر سنويًا، ورفع إسهام القطاع لتصل إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي وإيجاد مليون وظيفة جديدة.