دافوس: السعودية 2 عربيًا و7 آسيويًا و33 عالميًا.. تقدّم كبير في مؤشر السفر العالمي

بهذه المرتبة تقدمت السعودية على 84 دولة منها ليتوانيا، تايلاند، لاتفيا، جمهورية التشيك، روسيا، المكسيك، بلغاريا، إندونيسيا، رومانيا، أورجواي، جنوب إفريقيا، تركيا، كرواتيا، الهند، البرازيل، صربيا، مونتنيجرو، جورجيا، الأرجنتين، أوكرانيا، والمالديف.